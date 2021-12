¡La última! Juez otorga nueva prórroga a Emilio Lozoya por caso Agronitrogenados

La decisión del juzgador de fijar el próximo 17 de diciembre para el cierre de la investigación se debió a que la FGR no ha entregado algunas copias a la defensa de Lozoya.

Asimismo, pidieron de 15 a 30 días para recabar documentos sobre la empresa Yara, que en su momento realizó una oferta para la compra de la planta Agronitronegados por mil millones de dólares, así como llevar a cabo actos de investigación en caso de no llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

"Decreto el fin del plazo de investigación el 17 de diciembre. No se autorizarán más plazos (...) Será este mismo plazo el que tendrán para intentar llegar a un acuerdo con Pemex", aseveró el juez.

Raúl Durán Periodista

