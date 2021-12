La única boleta en la que voy a aparecer en 2024 es en la de mis alumnos: Lorenzo Córdova en la FIL

Guadalajara, Jalisco.- Descartada está la posibilidad de que Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), figure en 2024 en las boletas de las elecciones presidenciales de México.

El árbitro electoral fue abordado por DEBATE durante la charla "En defensa de una democracia igualitaria frente a las alternativas autoritarias" que ofreció este miércoles en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, y ahí dijo que no está en sus planes pasar de juez a parte en la vida política del país.

"Yo voy a estar en mi cubículo a partir del 4 de abril del 2023, ahí me buscan, la única boleta en la que voy a aparecer será en las boletas de calificaciones de mis alumnos", dijo Córdova esbozando una ligera sonrisa.

Respecto a la existencia de líderes políticos que se empeñan en colocarlo como un claro candidato a presidente de México, el titular del INE dijo que no les quedará de otra que "resignarse", pues en sus planes no está contender por este cargo público que en 2024 dejará vacante Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Yo tengo una responsabilidad constitucional que cumplir y la estoy cumpliendo, espero de la mano de la ciudadanía, que es defender al INE frente a cualquier intento de erosión democrática".

Y es justo este tema, la democracia, lo que llevó a Lorenzo Córdova a la FIL Guadalajara.

¿Qué es la social democracia y qué la daña? Lorenzo Córdova responde

En la FIL Guadalajara, el licenciado en derecho por la UNAM y doctor de Investigación en teoría política por la Universidad de Turín, Italia, dio cátedra de qué es y cómo funciona una social democracia.

"Implica la conjunción de dos ideas y compromisos políticos fundamentales: la actuación de justicia social fundamentada en el respeto de los derechos y libertades y en la satisfacción de las necesidades básicas ... no desde el asistencialismo clientelar, sino desde la garantía de derechos humanos y sociales", como el trabajo, la cultura, la salud, entre otros, explicó, y en segundo lugar mencionó "el compromiso político de apegarse a los valores, principios, reglas y procedimientos de la democracia en la búsqueda de acceder al poder y particularmente en su ejercicio".

Pese a que en la teoría está estipulado como deben funcionar los gobiernos, Lorenzo Córdova dijo que en México y el mundo entero hay actualmente cuatro situaciones que están dañando la democracia y por ende a la sociedad.

1.- La desinformación: "la mentira no es algo nuevo, ha acompañado a la política desde sus orígenes... pero la irrupción de las nuevas tecnologías, y particularmente de las redes sociales, le da un potencial irruptivo, erosionador de la democracia a la mentira, a la desinformación, a las fake news", dijo Lorenzo Córdova.

2.- La polarización: "tampoco es un fenómeno nuevo... de hecho, las campañas electorales son los espacios naturales, institucionales, para que las posturas contrapuestas se confronten en post del voto ciudadano. El problema es que hoy la polarización está viéndose aderezada con el valor antidemocrático por excelencia: la intolerancia y cuando se conjugan estamos en la antesala de potenciales, expresiones, autocráticas o totalitarias".

3.- La pandemia del Covid-19: "Me refiero a lo que trajo la pandemia consigo: a las crisis económicas, el incremento de la pobreza y la desigualdad, a las expresiones autoritarias que, utilizando los mecanismos constitucionalmente válidos para enfrentar la emergencia no están acompañados de la fortaleza y robustez de los debidos controles constitucionales... y la polarización que se ha dado precisamente a partir de la pandemia"

4.- El acoso, la descalificación y los ataques que, dijo, "en muchos países están sufriendo las instituciones democráticas y particularmente las instituciones electorales... el problema hoy no solo son los malos perdedores que acusan fraudes para justificar las derrotas electorales, el problema hoy es que los acosos, las hostilidades en contra las instituciones democráticas están viniendo desde gobiernos democráticamente electos... Y está pasando en Brasil, Perú, Ecuador, en Bolivia, en Estados Unidos... en Gran Bretaña en donde hoy Boris Jonson está empujando una serie de reformas para minar la independencia de la comisión electoral", dijo seguido de una serie de aplausos de parte del público.

Con la finalidad de informar a la sociedad y en consecuencia impedir que se siga dañando a la democracia de México, Lorenzo Córdova explicó cómo se puede identificar a los políticos y grupos del poder que atentan contra ella.

"Esas políticas, que se venden como políticas de justicia social, pero son aspirinas para resolver los verdaderos problemas de desigualdad y pobreza, es decir, las políticas clientelares", explicó y añadió que de no ponérseles freno abrirán el paso a "regresiones autoritarias".

En la ponencia En defensa de una democracia igualitaria frente a las alternativas autoritarias" también estuvo presente el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, quien habló sobre la posibilidad de que el mundo sufra dos guerras civiles promovidas por USA. Foto: Carolina Solís

"La defensa de la democracia frente a los autoritarismos que vende la promesa de resolver la cuestión social, es el gran dilema de nuestros días", añadió el titular del INE e invitó a la población en general a defender los derechos de los que hoy se pueden gozar luego de que hayan pasado siglos de arduas luchas para tenerlos.

Lee más: Gobierno de AMLO sin resultados y sin propuestas: Cuauhtémoc Cárdenas

"Los derechos no cayeron de lo alto... se conquistaron a partir de luchas y movimientos políticos... hoy la defensa también es responsabilidad de todas y todos, de no hacerlo, de no asumir cada uno desde nuestras trincheras esa responsabilidad histórica con los derechos y la democracia... puede acabar tornándose en una desilusión que implique regresiones (al autoritarismo) que sin duda no deseamos", advirtió.