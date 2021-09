La virtud está en medio de los extremos malos: Responde Lilly Téllez luego de que AMLO la llamara conservadora hipócrita

México.- La senadora por Sonora, Lilly Téllez, respondió a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, luego de que este la catalogara como hipócrita y conservadora por la polémica derivada de la Carta de Madrid del partido español Vox.

A través de su cuenta de Twitter, la senadora panista, Lilly Téllez envió un mensaje a AMLO, citando al filósofo griego Aristóteles, luego de ser señalada por declarar que se consideraba de centro al ya haber estado en la izquierda con Morena y en la derecha al firmar la carta del Vox.

"Señor Presidente López Obrador, ante su crítica a mi persona en la mañanera, tenga para que aprenda: “La virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto”, Aristóteles”, escribió Téllez en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó cuando Téllez ofreció disculpa y reconoció su error al firmar la Carta de Madrid en contra del comunismo en países hispanohablantes, reconociendo también su error al haber apoyado a Andrés Manuel.

En este sentido, la senadora aseguró haber estado en los dos extremos de la política, por lo que ella se consideraba de centro.

Lilly Téllez/Twitter

¿Qué dijo AMLO?

Esto le valió que el presidente López Obrador la exhibiera en su conferencia matutina, donde aseguró que no existe el centro, indicando que Lilly Téllez era hipócrita por su postura.

“Los moderados no son más que conservadores más despiertos, más hipócritas, no son tan francos, pero es lo mismo, no le veo la diferencia, por eso, cuando dijo la señora Lilly Téllez, ‘ya no quiero equivocarme porque estuve con López Obrador y es de un extremo y estuve con Abascal y es de otro extremo y yo quiero estar en el centro’, pues yo pensé que está bien, porque en épocas de transformación no hay justo medio, son tiempos de definiciones”, menciono el presidente.

Lilly Téllez llegó al Senado de la República con Morena, partido fundado por López Obrador, sin embargo durante su legislatura, decidió cambiar de bancada con el PAN, convirtiéndose en una de las caras de la oposición del actual Gobierno de México.