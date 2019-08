La víscera no puede ganar en el Senado, afirma Muñoz Ledo

Ciudad de México.- Al hacer un llamado al diálogo y el entendimiento ante cualquier diferencia, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, llamó a la paz y la concordia entre los órganos legislativos del Senado de la República y dijo que la víspera no puede ganar en Senado de la República.

Asimismo, reiteró la "espléndida" relación que mantiene con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo.

"En la Cámara de Diputados tenemos una relación muy cordial y muy coordinada", dijo en rueda de prensa en el Senado de la República al ser consultado sobre las confrontaciones entre los senadores Ricardo Monreal Ávila y Martí Batres Guadarrama, a raíz de la elección de la presidencia de la Mesa Directiva.

Expuso que "no es fácil la convivencia entre Jucopo y las Mesas Directivas, porque son dos expresiones de lo mismo, pero con funciones distintas y hay que saberlas llevar. Yo no he tenido mayor problema en la Jucopo, he tenido diferencias en criterios, pero no enfrentamientos, porque somos del mismo partido y la misma corriente histórico-política".

La Cámara de @Mx_Diputados es tierra firme contra el golpismo y los movimientos levantiscos. Aquí hay paz, cooperación y amistad. pic.twitter.com/5pxLlth33T — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) August 20, 2019

"Yo lo que recomendaría es diálogo, entendimiento y proyectos comunes. La víscera no le puede ganar a la razón, menos cuando estamos en la Cuarta Transformación; no estamos en la cuarta tranquización".

Externó su confianza porque se resuelvan las diferencias entre su homólogo en la Cámara de Senadores y el coordinador de Morena; "creo que las aguas van a tomar su nivel".

Dijo que cuando las mayorías son democráticas se presta a diferencias, pero "en momentos difíciles debe haber la mayor unidad posible".

Respecto a la iniciativa de la diputada Dolores Padierna Luna para que Morena presida los tres años de Legislatura de la Mesa Directiva, Muñoz Ledo aseguró que no tiene aspiración a permanecer en la presidencia, pero que si la asamblea se pronuncia por él, aceptaría "gustoso".

"No tengo ni aspiración, ni respiración al respecto. Es una decisión que le corresponde a la mayoría de la Cámara".

"Cualquiera que sea el procedimiento, finalmente decide la asamblea, si la asamblea se pronuncia por mi yo aceptaré gustoso", agregó.

Consultado sobre el diálogo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mantuvo con autodefensas, el diputado consideró que es "interesante" que se negocie con estos grupos, "es un tema que habíamos dejado suelto, pero que sigue existiendo".

La cuestión sería "cómo se va a coordinar la Guardia Nacional con las autodefensas. Como yo lo veo es que la GN vaya ocupando sus espacios".