Labastida advierte fin del PRI si Alejandro Moreno gana dirigencia

El ex candidato a la presidencia por el PRI, Francisco Labastida Ochoa, advirtió que el partido llegaría a su fin si Alejandro Moreno, gobernador de Campeche, alcanza la dirigencia nacional, pues pondría su partido al servicio de "otro poder".

Labatida Ochoa detalló en entrevista que, a su ver, existen dos candidatos con el perfil idóneo para ser los nuevos dirigentes nacionales del PRI: Ivonne Ortega y José Narro.

"Tengo la impresión de que hay dos candidatos buenos, a una no la conozco, estoy hablando de un hombre y una mujer, y un candidato que desearía yo que no llegara, me parece pretender llegar al partido para ponernos a las órdenes de otro poder y llegar así no es (loable)", mencionó.

A decir del priista, Alejandro Moreno "no debería llegar"; de no ser así, el partido no tendría más que "un final triste, tendiendo a la desaparición".

Alejandro Moreno busca convertirse en el nuevo dirigente nacional del PRI.

Lo vital de un partido descansa en su proyecto de nación, un buen dirigente es sólo una pieza en el engranaje del partido. Labastida lo explica así: "debe tener ideas, debe tener una buena dirigencia, debe tener ánimo y entusiasmo para que el país sea un mejor país, al final de cuentas los partidos no sn más que un instrumento para que el objetivo final, que es el país que más siente y no croe que tenga la visión para ello".

Por último, en la entrevista llevada a cabo en la antigua sede del Senado, el ex gobernador de Sinaloa opinó sobre el trabajo de la dirigente actual del PRI, Claudia Ruiz Massieu, sin aventurarse a dar detalles: