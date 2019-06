Lamenta AMLO mezclar migración con aranceles

Ciudad de México .-El Presidente López Obrador lamentó que en aranceles que busca imponer Trump a productos mexicanos se esté mezclando el tema migratorio con el comercial.

Además, señaló que no se han analizado las causas de la migración.

"Desgraciadamente se mezcla lo migratorio con lo comercial, que no debería de ser así, además en el caso migratorio ni siquiera se analizan las causas, solo se ven los efectos, no se toma en cuenta lo que está pasando en Centroamérica, la crisis profunda de nuestros hermanos centroamericanos, en particular la crisis en honduras", dijo en conferencia mañanera.

"Solo ven el crecimiento del flujo migratorio y su paso por México cuando nosotros hemos insistido en que hay que atender las causas, que la migración sea opcional, no forzosa".

El Mandatario reiteró su disposición de mantener el diálogo y las buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos.

"No queremos pelearnos con el Gobierno de Estado Unidos y mucho menos con el pueblo", expuso.

"Todavía es viernes y hay diálogo".

Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Foto: Xinhua

Días anteriores Donald Trump dijo que no hubo suficiente avance en las pláticas entre delegaciones de México y Estados Unidos.

Sin acuerdo, el lunes EU fijaría arancel de 5 por ciento a importaciones mexicanas.

Las delegaciones de México y EU aún no logran acuerdo por los aranceles a bienes mexicanos impuestos por Trump, informó la cadena NBC.

"Las discusiones sobre inmigración en la Casa Blanca con representantes de México han terminado este día. Se está progresando, pero no lo suficiente!", tuiteó el mandatario.

El presidente Donald Trump aún no llega a un acuerdo. Foto: AP

"Las conversaciones con México se reanudarán mañana con el entendimiento de que, si no se llega a un acuerdo, las tarifas al nivel del 5% comenzarán el lunes, con aumentos mensuales según lo programado. Cuanto más altos sean los aranceles, mayor será el número de empresas que volverán a Estados Unidos".

En la reunión estaba programada la presencia del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez.

Por el lado estadounidense se encontraba el vicepresidente Mike Pence, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, y el Representante Comercial, Robert Lighthizer.

Trump se ha comprometido a imponer un arancel del 5 por ciento a todos los bienes desde México a partir de este lunes y aumentar el impuesto al 25 por ciento para octubre si México no impide la entrada ilegal de inmigrantes a Estados Unidos.

"México, ya saben, quiere hacer un trato", dijo Trump durante su viaje en Irlanda. "Tienen toda su delegación en este momento y probablemente vayan a la sede de la Casa Blanca para negociar con nuestra gente".