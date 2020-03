Lamenta PRD olvido de AMLO sobre Paro Nacional el 9M

CDMX.- La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no tenga en mente a las mujeres y a las niñas que todos los días son violentadas de diferentes formas.

La legisladora calificó como deplorable que el Mandatario federal tampoco tenga presente el paro de mujeres del próximo 9 de marzo, uno de los actos más importantes del movimiento feminista en contra de la violencia de género.

El Presidente López Obrador hoy menciona que no tenía en mente que el 9 de marzo nadie se mueve, que no tenía en mente este paro nacional al que estamos convocadas todas las mujeres. Lamentamos mucho que el Presidente no nos tenga en su mente.

"Lamentamos mucho que no tenga en su mente a todas las mujeres que son violentadas todos los días en las calles, que no tenga en su mente a todas las mujeres y niñas que son violentadas en sus comunidades, lamentamos que no tenga en mente a todas las mujeres y niñas que son víctimas de cualquier tipo de violencia que, por desgracia, terminan en feminicidio", indicó.

La legisladora criticó que el Presidente olvidara todo esto a pesar de que se asumió como un experto en género.

Lamentamos que @lopezobrador_ no tenga en mente a las mujeres y niñas que son violentadas en las calles, en sus comunidades, lamentamos que no seamos prioridad para este gobierno. #VeroJuárez #LibresEIguales #ElNueveNadieSeMueve #El9NingunaSeMueve #ParoNacionalDeMujeres pic.twitter.com/XRpyejvfpm — Verónica Juárez Piña (@juarezvero) March 4, 2020

Lamentamos que el Presidente tenga una respuesta en donde se asume como experto en asuntos de género, y su respuesta al paro nacional sea el que no nos encuentra, el que no estamos, en que para este Gobierno no somos prioridad

sostuvo.

Durante la conferencia de este miércoles, López Obrador reconoció que anunció el inicio de la venta de boletos para la rifa del avión presidencial el 9 de marzo porque no tenía en mente que ese mismo día se llevará a cabo el paro de mujeres en protesta por la violencia de género. Lo anterior luego de asumirse como experto en temas de género.