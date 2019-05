Lamenta Presidente ataque en Cuernavaca

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos violentos ocurridos ayer en Cuernavaca, Morelos, donde dos líderes de comerciantes fueron asesinados por un hombre.

"Muy lamentable", respondió al ser cuestionado sobre el caso.

"No había protección para los ciudadanos en el País, esa es otra cosa que no se quiere aceptar o no se escucha, no había protección (...) ni seguridad para los ciudadanos, no existía la seguridad pública, era seguridad nacional, seguridad interior, no seguridad pública", dijo.

López Obrador sostuvo que lo ocurrido en Morelos es muestra de la descomposición social y de la desatención a los jóvenes.

Foto Agencia Reforma

“¿Qué pasa en Morelos? El que asesina, un joven, por una cantidad de muy poco monto, fíjense a lo que llegamos, por abandonar a los jóvenes", expuso.

"¿Qué hicieron? Nada, sólo llamarles ninis, los abandonaron. Ahora que salgan a explicarnos los defensores del modelo neoliberal que nunca pensaron que iban a producir una descomposición social como la que estamos padeciendo ¿O fue surgido esto por la casualidad?".

El Mandatario afirmó que recibió el informe preliminar de que hay un enfrentamiento entre dos grupos y que uno de ellos decidió contratar al ahora joven detenido, pero pidió esperar a las indagatorias.

"Me informaron de un enfrentamiento de grupos y que se presume que uno de los grupos contrató a este joven, pero esa es una versión, una hipótesis, no se puede dar como un hecho hasta que la autoridad competente haga toda la investigación e informe", aclaró.

A pregunta expresa, dijo que tras los hechos violentos no ha hablado con el Gobernador de Morelos, Cuahtémoc Blanco.

Ayer, dos líderes de comerciantes, críticos de la gestión de Blanco, fueron asesinados por un sicario a un costado del Palacio de Gobierno, ante decenas de testigos.

El ataque ocurrió poco después de las 10:00 horas luego que ambos dirigentes acudieron a una reunión con el Secretario de Desarrollo de Morelos, Gilberto Alcalá, para convenir espacios para vendedores en el Centro Histórico de Cuernavaca.