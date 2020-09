Lamenta el Senador Mario Zamora no poder llegar a reunión en Chihuahua

Sinaloa.- Como lamentable calificó el Senador Mario Zamora Gastélum el no haber podido viajar a la reunión que integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado sostendrán este día con productores en la Presa La Boquilla, en Chihuahua.

Luego de postear dos tuits en los informaba que Aeroméxico no le permitió abordar su vuelo de la Ciudad de México a Chihuahua esta mañana, el legislador sinaloense confirmó a EL DEBATE que el argumento de la aerolínea fue inaudito, pues le afirmaron que ocurrió un error con la fuente de pago, es decir, no se realizó el pago de los boletos, a pesar de que los pases de abordar electrónicos le fueron expedidos en tiempo. Incluso ya en el aeropuerto pasó dos filtros y permaneció por más de 35 minutos en la sala de abordar.

“Me dicen que por qué no pasé a mostrador, pero por qué habría de pasar a mostrador si iba a un viaje de trabajo de ida y vuelta el mismo día a Chihuahua y no llevo nada que documentar”, compartió.

Zamora detalló que al intentar de abordar el vuelo que salía a las 6:40 horas con destino a Chihuahua, no le permitieron pasar. Afirma que le dijeron que lo habían voceado, cosa qu no ocurrió, asegura, pues él llegó a la sala de abordar 35 minutos antes de la salida del vuelo y nunca mencionaron su nombre.

“No tuvieron ninguna conmigo, ni un WhatsApp, ningún correo. No hubo poder humano, la verdad que no quisimos hacer escándalo. Ahí mismo, ya que no me convencieron, porque me pedían pasar a la oficina de Aeroméxico, puse dos tuits y se comunicaron conmigo, y ahí estamos revisando con la gente de Aeroméxico, me pidieron unas horas para ver que solucionan.”

El promotor de la reunión

El Senador recordó que él fue el promotor de esta reunión de la Comisión de Recursos Hidráulicos en Chihuahua, y ahora resulta curioso que no lo hayan dejado volar.

“Yo fui el promotor, a propuesta mía se hace la reunión. Íbamos a ir desde el lunes pasado, ya estaba todo listo, y por petición de una compañera senadora de Morena, que no podía ir en esa fecha, el presidente de la Comisión decidió cambiarla, ya había habido un primer cambio. Ahora me hacen esto, me llama la atención”.

Cree que alguien le esté metiendo el pie, se le cuestionó, a lo que dijo esperar que no, que le parecería increíble que así fuera, aunque admitió no descartar nada en este México que estamos viviendo.

En el vuelo al que no le permitieron abordar, viajó Raúl Paz Alonso, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y el también integrante Yulen Rementería, ambos del PAN. Y en Chihuahua ya estaba el morenista Armando Guadiana y se otros estados volarían directo más integrantes.

Zamora confirmó que la prohibición sólo fue para él. “Y lo curioso fue que yo era el más preocupado porque llegué más temprano y estaba avisando a los demás compañeros que ya estaba iniciando el abordaje y no los veía, y al final no pude abordar”.

Detalló que el vuelo salía a las 6:40 de la mañana, por lo que desde anoche viajó de Sinaloa a la Ciudad de México. “Me levanté a las 4:30 de la mañana para salir de mi departamento y antes de las seis ya estaba en el aeropuerto”.