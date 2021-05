Lamentable que Estados Unidos no cancele financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción: AMLO

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador lamentó que Estado Unidos aún no ha cancelado el financiamiento que otorga a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

"Yo espero que el gobierno de Estados Unidos ya suspenda este apoyo a organizaciones que hacen actividad política, porque es indebido. Es como el caso que mencionaba de la revista inglesa, nosotros no vamos a Estados Unidos a hacer política partidista, entonces no puede el gobierno de Estados Unidos dar dinero, la Embajada de Estados Unidos no puede entregar dinero a grupos opositores", explicó AMLO sobre los apoyos que otorga USA a MCCI.

Cabe señalar que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad es una organización que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado como opositora al Gobierno Federal que él representa.

"se presentó una nota diplomática y vamos a esperar la respuesta, que no ha habido hasta ahora, y es lamentable porque hay elecciones y están recibiendo pues creo que como… Son en total, dos millones 500 mil dólares", reprochó el presidente de México a USA.

Es debido a que los integrantes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad son considerados opositores por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que este señala a Estados Unidos de patrocinar ataques políticos al gobierno soberano de México.

El financiamiento que realiza Estados Unidos a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ocurre a través de la Embajada de Estados Unidos, bajo un programa que tiene el objetivo de financiar organizaciones civiles en países extranjeros.

AMLO criticó que Estados Unidos no actuara de inmediato tras recibir la nota diplomática y en consecuencia afirmó que esperaría la respuesta del país vecino del norte.

"Entonces, yo espero que el gobierno de Estados Unidos dé a conocer algo sobre este asunto públicamente, que ya deberían de haber actuado de inmediato, suspendiendo ese apoyo; más, habiendo elecciones. Pero, en fin, vamos a esperar", declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si realizaría una castigo a los opositores por recibir financiamiento extranjero para atacar al gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó realizar alguna acción de sansión.

"No vamos a sancionar a nadie ni se va a aplicar el 33, eso no. Eso de la aplicación del 33 era cuando se vivía en México o se padecía en México de autoritarismo; entonces se aplicó el 33, bueno, durante mucho tiempo, desde el siglo XIX se aplicaba el 33, se expulsaba a extranjeros por estar actuando en asuntos políticos del país, a muchos se les aplicó, bueno, hasta hace poco se le aplicó el 33 a quienes vinieron a solidarizarse con los zapatistas en los gobiernos anteriores" finalizó el presidente de México.