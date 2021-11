"Lamentable que un partido revolucionario defienda a saqueadores", AMLO sobre el PRI

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), defienda sus propios intereses antes que los del pueblo, esto al criticar los dichos del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez quien amenazó con poner trabas a la reforma eléctrica al señalar que para la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022 "no hubo negociación".

Durante la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel destacó que el PEF 2022 se haya aprobado sin unanimidad, con bastantes votos en contra ya que ello demuestra que ya no hay corrupción ni partidas entre "políticos corruptos". Recordó que en el gobierno de Calderón cuando estaba Agustín Carstens como secretario de Hacienda, durante tres años se aprobó el presupuesto por unanimidad como parte de esta práctica desleal.

"Imagínense que no haya ni un voto en contra. Los ‘maiceaban’ a los legisladores, con todo respeto al maíz... Entonces, ahora ya no hay eso, nada de que ‘a ver, vamos a negociar, aquí están mis votos, pero ¿qué me vas a dar?", comentó AMLO en conferencia de prensa.

Durante el dialogó AMLO también aseguró que si el PRI se opone a la aprobación de la reforma eléctrica solo demostrará que no representan al pueblo y que solo buscan favorecer a las empresas extranjeras, paradójicamente cuando es un partido que surgió de un movimiento revolucionario.

"Van a afianzarse, si no aprueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas y van a terminar de darle la espalda, no sólo al general Cárdenas, al presidente López Mateos. Entonces, no es un asunto de toma y daca, los principios y la dignidad no tienen precio, no se negocian...Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo", advirtió Andrés Manuel López Obrador.

Pues aseguró que ello solo podría significar que están haciendo negocios con las empresas extranjeras, sobre todo aquellas que pagan menos luz, "menos que los abarroteros, que pagan menos que integran las clases medias y las clases populares", esto en menoscabo de todos los mexicanos.