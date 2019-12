Lanza PAN la campaña #ErroresDeObrador 

Cd. de México, México.-La dirigencia nacional del PAN lanzó en redes sociales la campaña #ErroresDeObrador, con la que busca desacreditar el año de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Los recortes presupuestales disfrazados de "austeridad" han afectado a los más vulnerables.

"En este año miles de personas han recibido menos medicinas y se cancelan tratamientos médicos para atender el cáncer y enfermedades graves, la incompetencia mata. #ErroresDeObrador" , es uno de los tweets que escribió el líder panista, Marko Cortés

Los recortes presupuestales disfrazados de “austeridad” han afectado a los más vulnerables.



En este año miles de personas han recibido menos medicinas y se cancelan tratamientos médicos para atender el cancer y enfermedades graves, la incompetencia mata. #ErroresDeObrador — Marko Cortés (@MarkoCortes) December 30, 2019



El dirigente enumera como errores quitar el apoyo a las estancias infantiles, revocar la reforma educativa, cancelación de proyectos de inversión, no cambiar de estrategia contra la inseguridad, y hasta intentar vender el avión presidencial.



Panistas y otros usuarios también anotaron las fallas desde su punto de vista.



"El torpe manejo de la crisis diplomática en Bolivia es uno más de los #ErroresDeObrador No se puede aceptar que el gobierno de México pase por esto al defender a @evoespueblo", indicó el ex legislador Humberto Aguilar Coronado.

El balance del 2019 no es positivo ni alentador.



Por eso seguiremos trabajando desde la @Mx_Diputados por un #Feliz2020 donde existan nuevas alternativas para mejorar la calidad de vida de todas las familias mexicanas. ���� pic.twitter.com/G2ktK41TEM — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) December 31, 2019



La ex senadora María Gómez del Campo también criticó la política exterior.



"La administración de López ha dejado de lado la neutralidad que pregonaba y prefiere confrontarse abiertamente con el gobierno interino de Bolivia en su afán de defender a un dictador. Necesario privilegiar el diálogo y reconstruir la relación con Bolivia. #ErroresDeObrador", escribió.



El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que México vive una crisis social, en seguridad, economía y política exterior.



"Con un presidente que no escucha y quiere desmantelar las instituciones democráticas. #ErroresDeObrador. Esperamos un 2020 mejor para #México", añadió.