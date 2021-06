Las 10 mentiras de AMLO: senadora del PAN inicia las 'antimañaneras'

México.- La senadora del PAN Kenia López Rabadán anunció este lunes el inicio de las "antimañaneras", conferencias de prensa dedicadas a evidenciar las mentiras que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dice cada día en sus Mañaneras.

En la conferencia de la bancada del PAN en el Senado de la República, Kenia López compartió "las 10 mentiras de AMLO" recogiendo las declaraciones más "irresponsables" que el presidente ha realizado desde Palacio Nacional.

López Rabadán compartió luego las mentiras del mandatario en Twitter, contrastándolas con datos duros para evidenciar a AMLO, ya que "no es posible que se emitan desde el gobierno mentiras todos los días".

Leer más: Mariana Rodríguez se burla del inglés "británico" de Samuel García

La legisladora del PAN recordó que SPIN ha señalado más de 55 mil "afirmaciones no verdaderas" declaradas por AMLO, que en promedio dice 87 en cada conferencia matutina.

Acusó que las Mañaneras son "un espacio de preguntas a modo" por parte de reporteros, con "mentiras y medias verdades", por lo que en el Senado su bancada decidió iniciar los bloques para informar "las mentiras de la 4ta T".

La primera mentira que cita Kenia López Rabadán recoge la siguiente declaración de AMLO: "Los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia en estos grupos".

Dicha afirmación la contrata con la realidad: el proceso electoral 2021 estuvo marcado por 36 candidatos asesinados, 102 políticos asesinados (entre militantes, partidistas y electorales), y mil 66 agresiones, lo que lo convierte en uno de los más violentos en la historia de México.

La mentira 2 de AMLO va sobre el supuesto avance en la adquisición de medicamentos que el mandatario prometió para poner fin al desabasto. La realidad, según la panista, es que al 28 de junio los niños con cáncer continúan sin medicinas. "Esta mentira cuesta vidas", señaló.

La tercera mentira del presidente tiene que ver con la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes, a lo que ella respondió que "si hay culpables que los sancionen. Que se gaste el dinero en algo mucho más productivo como medicinas".

La mentira 4 de AMLO recogida por la senadora cita el supuesto éxito de la lucha contra la corrupción: "puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay corrupción, que no se tolera la corrupción en el gobierno".

"Realidad: Pío López Obrador, Felipa Obrador, Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval, Línea 12, Latam Pharma", responde aludiendo a algunos escándalos del gobierno de AMLO.

Mentira 5 'A mí es muy difícil de que me digan que soy incongruente porque cuido mis palabras, no digo algo que no vaya a poder cumplir.' Realidad: Se le llevan contabilizadas más de 55 mil mentiras", recoge Kenia López en la quinta mentira.