Las conversaciones de "El Padrino" en el expediente de Salvador Cienfuegos

México.- Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) publicó el expediente completo del caso del ex secretario de Seguridad Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue acusado por la DEA de narcotráfico y lavado de dinero, salen a la luz inquietantes detalles sobre el caso.

Como lo señaló el periodista Héctor de Mauleón en su columna "El extraño expediente del general Cienfuegos", publicado este lunes en El Universal, el momento que más llama la atención del expediente elaborado con la DEA son las conversaciones presuntamente interceptadas por los agentes antidrogas estadounidenses.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Todo comienza con una conversación vía BlackBerrry filtrada, en la cual dialogan dos personajes identificados como "Thor" y "Superman", quienes constantemente se refieren a un personaje como "El Padrino" o "Zepeda", que para la DEA no es otro que el propio Salvador Cienfuegos.

En la charla, "Thor", quien presuntamente es el narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, el "H2", líder del cártel de los Beltrán Leyva, le pregunta a "Superman" si ha visto al "Padrino", de quien refiere que "sale en la TV". Este es el fragmento del expediente que Mauleón reproduce en su columna conservando las faltas de ortografía:

Thor: Oiga las veces que ha ido a Mexico ah visto al padrino q sale en la TV o ah otro sr.

Superman: No a ese porque. Al mismo sr. No a otro. Por que.

Thor: Porq dicen q es un personaje retirado el contacto q tenemos.

Superman: Pues a usted también lo a invitado no es otro oiga pues al menos que este tonto yo. Se lo juro por Dios.

Thor: Me dejan bien aguitado cuando me dicen eso.

Superman: Poro quien esta retirado. Según pues que yo sepa no, no está retirado.

Thor: Digo entonces el cariño todo lo q sentimos por el viejo este sangano.

Superman: Que no?

Leer más: Publica FGR expediente en el que exoneró a Salvador Cienfuegos

En un momento de la conversación aparece el apellido de Cienfuegos, de quien "Thor" afirma que es el titular de la Sedena, dando a entender que ese personaje es el contacto que los apoya y al que aluden como "Padrino". Además, lo describen como alguien "alto, blanco, cacarizo", "que se pone como tomate colorado cuando se enoja".

Thor: Pues Cienfuegos noo como va a estar retirado si es el secretario de la defensa.

Superman: No está retirado. Pero usted me dijo ahorita que un personaje retirado. Y el que yo vi no esta retirado.

Thor: Si eso me dicen que yo estoy bien con una persona del ejercito retirada. Q es amigo del secretario de la defensa... y me dejan bien panikiado.

Superman: Pues mire oiga el que yo vi es ese sr. que se pone como tomate colorado cuando se enoja. Nadie me mintió estaría yo muy tonto para no conocerlo. Alto, blanco, cacarizo, medio llentio... y el tío.

Thor: A ese no lo vio o si. Porque ya seria mucha coincidencia q hubiera uno que se pareciera al tío.

Superman: El que yo vi es uno chaparrito blanco viejano. También el tío pero si quiere le pregunto.

Thor: Voy a venir matando gente.

Superman: Porque retirados no están.

Thor: A la otra que me digan, porque me duele asta la cabeza.

Superman: Pues si me pone en duda y yo vi al amigo oiga lo juro por mis hijos.

Thor: Es el secretario de la defensa como cree q va a estar retirado.

Superman: De que hablo con él, no se. Pero de que yo lo vi a él si. Al que dijo sangano.

Leer más: Lo que hicimos fue lo correcto: asegura AMLO por publicar expediente de Salvador Cienfuegos

Las conversaciones de "El Padrino"

De acuerdo con el expediente de la DEA, en 2013 comenzaron a investigar a vendedores de heroína asentados en Las Vegas, a quienes abastecía el "H2", cuyo bastión estaba en Nayarit. Interviniendo conversaciones telefónicas, la DEA descubrió a un presunto sobrino de Patrón Sánchez, el "H9", cuyo nombre real era David Silva Gárate.

En las conversaciones entre el "H2" y el "H9" aparecen constantes menciones al "Padrino" o "Zepeda". La DEA llegó a interceptar mensajes presuntamente escritos por Salvador Cienfuegos al "H9", a quien le pide avisar al "H2" que esté alerta en Mazatlán, Sinaloa, a la vez que le pide lo que parece ser un presunto soborno.

El Padrino: Solicitaron a pollo federal en mazatlan por si tiene gente su tio este pero muy al pendiente diga le a su tio que le mande para los refescos a mi amigo y de pasado ami bueno si puede si no que le mande a mi amigo es mas no le diga nada dejelo mejor. Pero que si este al pendiente.

El 9 de diciembre de 2015, el sobrino del "H2" viajó a la Ciudad de México para conocer a su contacto en la Sedena, un encuentro que según la DEA quedó registrado en una conversación que tuvieron "Samanta" ("H9") y "Spartacus" ("H2), y que la FGR ha negado rotundamente.

Según el expediente de la DEA, Salvador Cienfuegos se habría reunido con el sobrino del

Según el informe, "Zepeda" le había pedido a Silva Gárate que no se asustara, ya que un convoy de cinco camionetas negras con vidrios polarizados pasaría a recogerlo.

Ya vamos con el padrino. Vamos ala secretaria de la defensa", informó el "H9" a su tío, quien le respondió: "Le das un abrazo cuando lo veas (...) Le da el abrazo y dígale q es un orgullo poder saludarlo... q si antes lo queriamos ahora nos morimos en la ralla pero a el jamás lo perjudicaremos".

A las 22:32 horas, "Spartacus" le pregunta a "Samanta": "¿No has visto al padrino?", a lo que él responde dando una descripción física del personaje.

"Pues segun vamos a comer es un sr. guero güero. Ya mayor... Me dijo ahorita nos comemos un poyollito. Yo soy su padre y padrino de su tio. Bien educado y bien presentabe. Con uniforme (...) Este sr tiene asta los cachetes rojos", le escribió.

"Ooiga ete sr es el que sale en la TV", le escribió Silva a su jefe en punto de las 22:51 hrs, tras haber sido llegado a una casa "vien grande" por Lomas de Chapultepec.

Posteriormente, "Zepeda" se mostró de acuerdo en que su invitado le reportara a su patrón los términos de su conversación, pero le pidió que borrara de su celular los mensajes. El motivo de su encuentro era organizarse para "hacer algo grande".

"El Padrino me dio el nombre de salvador sienfuego sepeda. Algo así pero que ya vamos a hablar con el", le refirió. "Que mientras este el usted estara libre", "Digale que de mi parte nunca va a tener un problema", fueron algunas de las promesas que Cienfuegos presuntamente le hizo al "H2" a través de su sobrino.

Que usted duerma tranquilo que a usted un operativo no le entran", le aseguró Silva Gárate a Patrón Sánchez.

Al cabo de unas horas, hubo algunas confidencias; menciones a "El Chapo" Guzmán, "El Chapo" Isidro y "El Mencho", a quienes se alude con desdén: "(Que) Isidro es un delincuente corriente al igual que El Chapo, y que Mencho es una escoria".

Leer más: De "paja" expediente de Salvador Cienfuegos hecho por la DEA: Ricardo Monreal

También le habrían solicitado a "Zepeda" que los "ayude aquí en el sur del Nayarit para sacar a los menchos y estar más tranquilos nosotros solos". Y luego los compromisos, la protección garantizada: "Que a usted jamás se lo van a chingar con marinos ni con militares y que a partir de mañana tampoco con pfp".

Como señala el periodista en su columna, al año siguiente hubo comunicaciones constantes entre "El Padrino" y "Samanta", y cuando el 8 de enero de 2016 fue detenido "El Chapo" Guzmán, el "H9" le escribió a su jefe "Spartacus": "Que si usted tiene manera de matarlo aquí en el Sefereso dice el padrino, al chaparro". A lo que respondió: "Jajajaja".

Esa misma noche, "El Padrino" le pidió a "Samanta" decirle a su tío si podía apoyarlo "para unas cosas para ir por el hijo de esta basura", para lo cual le pide que le entregue dinero a la mañana siguiente, el cual sería entregado a funcionarios y amigos suyos.

El Padrino: A las 8 am muy temprano ocupa que me ayude con el dinero a esa hora (...) Mire iga le que me mande 6 para dar 2 ala mujer (presunta alta funcionaria) 2 a otra persona y los otros 2 a un amigo (...) Mire yo le pido 10 y ahora ocupo 6 para repartir de 2 en 2.

Estas conversaciones fueron parte de las pruebas que la DEA integró en el expediente de 751 del caso de Salvador Cienfuegos, lo que condujo a su detención en Estados Unidos en octubre de 2020.

En el documento figura una carta enviada por el Departamento de Justicia estadounidense al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, donde aclaraban que en su investigación la DEA no tenía como objetivo a Cienfuegos Zepeda, sino que la información que lo implicaba se encontró en otra búsqueda.

Sin embargo, para la Fiscalía General de la República, el expediente carecía de pruebas contundentes para implicar al general retirado, por lo que decidió exonerar de todas las acusaciones a Salvador Cienfuegos y hacer público el documento elaborado por la DEA, una decisión que ha sido respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a acusar a la agencia estadounidense de "fabricar delitos" contra el ex titular de la Sedena.