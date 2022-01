Las escuelas no son centros de contagio: Hugo López-Gatell

Otro docente respondió diciendo que en su escuela donde trabaja hay un 52% de alumnos que presentan síntomas de Covid pero que no se han hecho las pruebas porque no hay pruebas suficientes en su comunidad y deciden atenderse como si se tratara de una gripa.

"Yo soy director de primaria y Subdirector y en ambas instituciones tenemos demasiados contagios. Además, no solo los niños, sus familias están enfermas y si el niño no presenta síntomas lo envían a la escuela y entonces se contagia el docente". Escribió un usuario de Twitter.

" Las escuelas no son centros de contagio . El porcentaje de casos de #COVID19 en menores de edad no se ha disparado respecto al conjunto de la población; se mantiene desde el inicio de la epidemia. Las actividades escolares presenciales pueden continuar". Escribió Hugo López-Gatell.

México.- El titular de la Subsecretaría de Salud , Hugo López-Gatell , compartió un mensaje en Twitter donde asegura que las escuelas no son centros de contagio de Covid-19 , ya que no se ha disparado los casos de menores de edad contagiados.

Carlos Narvaes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ha realizado trabajos de investigación escolares sobre temas de inseguridad. He realizado diplomados en seguridad, violencia y calidad de vida, donde he conocido diversas perspectivas teóricas y son los temas que me gustan trabajar y que más me han llamado la atención. Comencé la carrera como reportero web en DEBATE desde el año del 2018 trabajando temas de sección de policiaca, política y contenido viral. Cubro especialmente noticias referentes de la Ciudad de México y Estado de México, me mantengo al tanto de las conferencias de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y también sigo distancias dependencias para estar al día de los hechos. He dado seguimiento a noticias como el