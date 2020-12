Las filias y las fobias de AMLO en el libro El Presidente de Leonardo Curzio

México.- AMLO es un gigante político que logró cambiar el estado de ánimo de la gente, que lleva dos años gobernando México con resultados más bien pobres en la gestión gubernamental. Sin embargo, conserva un gran apoyo popular. Sus filias del amor sincero por el pueblo y un ánimo justiciero lo hicieron cercano a la ciudadanía, pese a que también tiene grandes fobias, como no poder con la autocrítica, comentó Leonardo Curzio, académico e investigador y coautor del libro El presidente.

Han pasado dos años de Andrés Manuel López Obrador en el poder. Este 2020 se caracterizó por la aparición de la pandemia y los cambios en su gabinete.

El presidente ha querido, por todas las vías, plantear a su Administración no como una más en este país, no como un eslabón en la cadena de Gobiernos que hemos tenido, sino como un Gobierno de transformación de la historia de México, sin que hasta ahora se esté logrando el cambio, comentó Curzio.

El presidente es un libro con muchos datos, con elementos de sustento.

"No intentamos entrar en una polémica ni hacer revelaciones sensacionales sobre el presidente, sino entender este personaje que ha cambiado la vida pública del país y que absolutamente todos los días amanecemos con él", argumentó el autor del libro.

La austeridad

Luego de arrasar en las elecciones del 2018, no solo en el cargo de presidente, sino también en lo legislativo con su partido, Morena, al haber tal concentración de poder, como hace mucho tiempo no se veía en la política mexicana, no solamente en lo administrativo, sino también en lo simbólico y en lo político en una sola persona, los autores de El presidente consideraron la conveniencia de saber qué se puede esperar y qué no de Andrés Manuel López Obrador en esta gestión, explicó.

Para ello, habría que conocer las filias y las fobias del tabasqueño. La primera filia del presidente es su amor sincero por el pueblo y un ánimo justiciero, herencia de Carlos Pellicer, poeta de gran influencia en López Obrador, pues Pellicer hacía compatible la oda revolucionaria con el ánimo franciscano (justiciero y austero) de un profundo amor al pueblo, explicó.

"Tiene una visión un poco pintoresca de los pueblos indígenas, pero se siente muy cercano a ellos, tiene este ánimo redentor".

Otras de sus grandes filias es la que tiene por la historia, así como la de ser apegado a una vida austera, sin lujos ni pompa, pues él odia todo aquello que signifique ceremonial, mencionó.

De ahí que AMLO también sea un hombre con muchas fobias, la primera de ellas se deriva de su visión histórica, pero que al mismo tiempo es una visión estereotipada y muy inercial de la historia, «como si hubiera periodos buenos y después periodos malos en los últimos años.

Nos ha bombardeado con esta idea de que México funcionaba muy bien hasta el 82, y que, a partir de ahí, llegaron los neoliberales, y, por supuesto, que lo echaron todo a perder», dijo. Un México paradisiaco que —en opinión del autor— sencillamente no existió, pues era un México también con corrupción, con ceremoniales atroces y presidentes que ocupaban absolutamente todo, como Luis Echeverría o José López Portillo. Dos personajes que tuvieron unos excesos extraordinarios, afirmó Curzio.

Estas fobias han llevado a López Obrador a decir que hay minorías que son las responsables de que el país se haya atrasado.

Además, es un hombre con poca disposición a hablar con intelectuales, a abrirse en el círculo intelectual, pues está muy convencido de sus propias frases, ya que es un maestro de la comunicación, del spot (espacio publicitario) y de las "mañaneras", explicó el periodista: «No le gusta la crítica. Es refractario a la autocrítica, y por tanto es un hombre que tiene esta disposición a actuar de esa manera», opinó.

López Obrador también es un hombre muy prudente. A partir de los libros que ha escrito, ha logrado tener un corpus documental digno de ser estudiado, agregó el coautor.

¿Inercia o cambios?

Por ello, Curzio dijo que es importante revisar el pasado, pues el paso de López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México nos podría permitir anticipar el resultado que tendrá como presidente, pues si bien es un hombre muy querido, con un discurso muy justiciero, en aquel momento, la estructura de la capital se conservó básicamente como estaba antes de que Obrador la gobernara.

Época en la que AMLO hablaba, no de la Cuarta Transformación, sino de la ciudad de la esperanza, pero que no tuvo grandes cambios, expuso. Situación que ahora en lo federal pudiera repetirse. «Yo digo que va a ser un Gobierno inercial. No creo que haya demasiados cambios. El cambio es, digamos, en el ánimo. La gente ha vuelto a confiar en su presidente. La gente quiere al presidente. Hay una genuina cercanía de la gente. Yo creo que eso es una proeza política», comentó.

Sin embargo, cuando uno echa un vistazo a cómo funcionan los servicios públicos, o que AMLO asevere que se terminó la impunidad, pero, de acuerdo con Curzio, se puede ver otra realidad.

Recientemente, el Inegi dio a conocer que el 92 por ciento de los delitos del 2019 no se denunciaron, pues la gente cree que es algo bastante inútil, pues las instituciones siguen funcionando igual, los homicidios están en los mismos niveles, no hay tampoco mayor prosperidad ni somos menos desiguales, aunque López Obrador insista que el consumo no ha caído, cuando cayó 12 por ciento, a pesar de las remesas y de los apoyos gubernamentales, agregó.

"Por tanto, sí tienes un cambio en lo subjetivo, en la forma que nos vemos a nosotros mismos y la forma en que nos relacionamos con el Gobierno, pero el país sigue igual", señaló el autor.

