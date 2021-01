Las frases de AMLO en su reaparición en video durante recuperación de Covid-19

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo una reaparición en video desde Palacio Nacional donde se encuentra en aislamiento recuperándose del contagio de Covid-19 que lo alejó de sus actividades presenciales como mandatario, mismo que dejó frases emblemáticas de optimismo por su situación y la del país ante el coronavirus.

Mucho se ha dicho respecto al estado de salud de Andrés Manuel, por lo que el video fue compartido para demostrar que el presidente se encuentra estable y con mejoría ante la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que ha cesado la vida de más de 156 mil mexicanos.

En el video, AMLO aparece caminando en uno de los salones de Palacio Nacional donde, primeramente, agradece a todos por sus buenos deseos ante su estado de salud, destacando los mensajes y llamadas de homólogos, colegas y líderes empresariales de México.

¿Qué frases destacaron en su mensaje?

Durante el video de poco más de 13 minutos, López Obrador hizo mención de diferentes temas relacionados al Covid-19; como su salud y la situación que vive México actualmente por la pandemia, asegurando que no a desatendido sus labores.

Una de las primeras frases de AMLO fue reconocer que incluso sus adversarios se han preocupado por su estado, gesto que agradeció.

Hasta adversarios políticos, les agradezco mucho por la manera en que expresaron su preocupación por mi enfermedad, por mi contagio".

Sin embargo aseguró que “todavía tengo Covid-19, pero ya los médicos me dicen que está pasando la atapa crítica. Ahora me presento para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo. Me acicalé para comunicarme con ustedes, pero estos días no estado así, he portado otra ropa".

“He estado trabajando (…) muy pendiente de la pandemia”, declaró AMLO.

No tenemos permiso para dejar inconcluso nuestro trabajo, la obra de transformación, la tenemos que consumar entre todos".

Andrés Manuel se mostró optimista ante su situación de salud, así como la crisis que ha generado al pandemia en México, en uno de los momentos más críticos en cuestión de contagios y fallecimientos en el país.

"No se puede vencer a los que no nos rendimos, tenemos que tener mucha fe en el porvenir, la esperanza es una fuerza muy poderosa", mencionó.

Por último el mandatario dijo que se llena “de sentimiento por la manera en que mucha gente, mucha gente, y a todos los abrazo, desean que yo salga bien y voy a salir bien gracias a ustedes, gracias al creador, gracias a la naturaleza y a la ciencia, vamos a salir adelante".

AMLO tiene una semana de haber confirmado su contagio por Covid-19, pues el pasado domingo 24 de enero hizo público su diagnóstico luego de concluir una gira por el estado de San Luis Potosí.

Desde entonces ha sido monitoreado por las autoridades de Salud y se ha mantenido en cuarentena en Palacio Nacional, donde mantiene su residencia desde que comenzó su mandato.