Las mañaneras de AMLO, 10 momentos que pasaron, aunque no lo crea

Culiacán.- Desde el lunes 3 de diciembre del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza, a las 7:00 horas, en Palacio Nacional, o desde la ciudad en la que se encuentre, conferencias matutinas con la prensa. Suman, hasta el 10 de mayo del 2019, 115 encuentros que duran como mínimo 38 minutos, pero que pueden alcanzar incluso dos horas.

Atiende no solo a periodistas, sino a activistas, víctimas de violencia y hasta niños; aunque los temas no siempre tienen que ver con la gobernanza del país. Ha hablado desde futbol, beisbol, cine, hasta Juan Gabriel y el supuesto de que este sigue con vida.

El presidente aparecía, en las primeras ocasiones, solo, y poco a poco ha ido integrando a personal de su gabinete para que explique casos concisos, como la reforma educativa, la seguridad y la Guardia Nacional, así como directivos de Pemex o CFE.

Las conferencias, que también son conocidas como Las Mañaneras de AMLO, llegan a todas las redes sociales del mandatario: Twitter, Facebook y YouTube; pero además, Andrés Manuel es el primer gobernante en América Latina en estar activo en Spotify, un servicio de música, podcasts y videos digitales en streaming que da acceso a millones de canciones y otros contenidos.

Especialistas consultados por EL DEBATE señalaron que la imagen del presidente podría desgastarse con una exposición diaria. Indicaron que él puede convertirse, eventualmente, en su propio adversario. Además, indicaron que hasta el momento la información que se expone en Las Mañaneras se limita a su agenda, él decide lo que sí y lo que no contesta, algo que no abona a la libertad de expresión.

Monólogos e intolerancia

Aureola del Sol Castillo, ganadora del Napolitan Victory Award como Mujer Influyente Compol 2018, que otorga The Washington Academy of Political Arts and Sciencies, y reconocida como consultora destacada por la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, indicó que las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador parecieran ser un buen ejercicio, porque en teoría podría pensarse que la exposición cara a cara del jefe del Ejecutivo con los representantes de los medios de comunicación otorga un ejercicio de rendición de cuentas y debate.

Sin embargo, señaló que en estos primero cinco meses de Gobierno el presidente ha demostrado que las conferencias mañaneras son una especie de monólogos, en las que se presenta para hablar sólo de lo que le parezca conveniente, y deja a un lado lo que simplemente no quiere responder, lo que evade sin que nadie lo cuestione.

«Las evasivas del presidente van desde cambiar el tema, decir que lo que señale su dedito, hacer como que no escuchó, hasta denostar a las y los periodistas asistentes, a quienes ha bautizado como “prensa fifí”, término que ya ha sido instaurada en el imaginario colectivo», sostuvo.

Aureola del Sol Castillo, también consultora en Comunicación Gubernamental, especialista en el diseño de estrategias de comunicación política digital, con énfasis en estrategias a través de plataformas sociales de internet, pronunció que hasta ahora parece no haberse medido las consecuencias de las acusaciones del presidente a la prensa, solo basta, indicó, con recordar que tras los cuestionamientos del periodista Jorge Ramos, dijo que «sí se pasan», pues ya sabrán que algo puede ocurrirles y que no es él, sino es el pueblo, cuando es el jefe del Ejecutivo quien debe, desde su cargo, dar las garantías para la libre expresión.

«Las Mañaneras pudieran ser un gran ejercicio de rendición de cuentas, de debate, en el que un mandatario se pone de cara a la prensa diariamente para darrespuestas, pero están muy lejos de serlo con un presidente que, no obstante afirma que está a favor del disentimiento, se siente agraviado cada vez que se le cuestiona algo que le incomoda o le molesta, cae siempre en la denostación y la intolerancia», argumentó.

Por medio de Las Mañaneras concluyó que el jefe del Ejecutivo ha sabido aprovechar el espacio, es quien marca la agenda del día, sin que hasta este momento la oposición haya podido articular un contrapeso.

Estratega en comunicación de masas

Por su parte, Gerardo Garza, especialista en Comunicación Política por el Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, indicó para EL DEBATE vía telefónica que si alguien en la actualidad de la esfera política sabe manejar la opinión pública y la percepción de lo positivo y lo negativo de una imagen, es Andrés Manuel. Observó que el mandatario es un excelente manejador de la comunicación y de las masas, y sabe identificar muy bien los distintos públicos, desde el publico que sí está con él y el que no.

Sin embargo, manifestó que la exposición diaria de AMLO eventualmente sí le podría afectar.

«El problema es que ahora él puede ser su propio adversario, en algún momento, eventualmente, como en todo Gobierno, va a haber fallas, situaciones que tenga que resolver porque alguna secretaría no entregó ciertos apoyos o ciertos planes o programas no salieron como conforme a lo planeado, y eso le va a generar cuestiones negativas. Mientras él pueda soportar esos perfiles de los adversarios y los que están con él, va a poder sostenerlo», afirmó.

Respecto a la calidad de la información que surge en Las Mañaneras, el también asesor en Comunicación Política y coach en Oratoria y Discursos indicó que AMLO sabe a qué público le está hablando y utiliza sus mensajes comunicacionales a esa discreción. En temas como Juan Gabriel y el castigo al robo de combustible en gasolineras, el primer mandatario se tomó más de un minuto para hablar sobre el cantante y el supuesto de que vive; mientras que para responder sobre el robo de combustible usó tan solo unos segundos y una frase de no más de 18 palabras.

«En ese momento no es necesario para él, en su estrategia, dar una explicación detallada en particular, porque para él, me imagino que tiene esa información sobre la audiencia, sobre el rating que tiene la transmisión, tanto por redes sociales como los medios electrónicos, cómo va su popularidad en ese sentido, en su rating, por eso ese tipo de temas los aborda totalmente consciente», aseguró.

Lo que sí hay, indicó, es un problema de comunicación interna cuando él se aventura o decide puntualizar un tema en específico y lo hace de manera errónea. Agregó que AMLO toma la decisión en ese momento, a veces sin consultarlo o sin tenerlo tal vez en el apunte, lo cual quiere decir que tiene un perfil de gobernar con un problema de comunicación interna. Él se aventura a decir datos que no tiene ni confirmados o a lo mejor él tiene un dato y las Secretarías o la dependencia tiene otro. El tema es que, en ese sentido, no le preocupa en lo más mínimo, porque le sucede con frecuencia», recalcó.

1.- 4 de enero / ¿Qué trae en la cartera el presidente?

Al hablar sobre su declaración patrimonial, el presidente indicó que la casa donde vive es de su esposa. Los vehículos están a nombre de ella y no tiene cuentas de cheque, ni tarjetas de crédito: «Indaguen, es buena la investigación porque los bancos tienen los antecedentes de todos. Llevo muchos años sin tener tarjeta de crédito, miren lo que traigo, porque si no, no nos vamos a entender», señaló mientras sacó de su cartera un dólar y después un billete de 200 pesos. «Esto es de un paisano, los paisanos tienen la creencia de que esto (un dólar) es de buena suerte, a ver, pero no solo son dólares, también van a ver ahorita pesos. Está dobladito (el billete de 200)».

2.- 4 de febrero/ «La gente se cansa de tanta… transa»

Al hablar sobre el negocio de la devolución de impuestos, el mandatario señaló que para pagarle a empresas las devoluciones que se les descontaba de las participaciones a los gobiernos estatales. «Una cosa es el respeto a otro poder, y otra cosa es que, sabiendo que hubo una transa me quede yo callado, porque no voy a ser yo cómplice. El pueblo se cansa de tanta pin*** transa, para que quede claro. Gracias. Adiós, adiós», indicó al asegurar que se acabaría con dicha práctica y se retiró de La Mañanera.

3.- 18 de febrero/ Grillete en La Mañanera

Para anunciar la decisión de que las Islas Marías dejarían de ser una prisión y firmar un decreto que lo estipulara, el presidente tomó un grillete y lo alzó en su brazo, y del otro lado sostuvo el documento. «Eso se acaba [haciendo alusión al grillete], a la derecha, esto está a la izquierda [haciendo alusión al documento]».

El funcionario precisó que el penal que data de la época de Porfirio Díaz, 1905, y es la historia de castigos, de tortura, de represión a lo largo de más de un siglo. «La isla se va a convertir en un centro para las artes, la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente y la naturaleza», afirmó.

4.- 21 de febrero/ Peña Nieto

En el anuncio de los avances del plan contra el robo del combustible, el presidente AMLO se equivocó en las fechas y no perdió la oportunidad de hacer alusión a un conocido error del expresidente Enrique Peña Nieto. En una gira por Oaxaca, Peña Nieto estaba siendo entrevistado por la prensa, y ahí indicó:

«Estamos a un minuto de aterrizar, a menos, yo creo que como a cinco minutos». En la conferencia matutina, Andrés Manuel repitió el error, consciente de ello. «Hoy es 21 de febrero, comenzamos este plan hace 12 meses, 2 meses, parecen dos años, no un año, menos», indicó en medio de risas.

5.- 21 de febrero / Alerta sísmica

También el 21 de febrero, casi al finalizar la conferencia, y mientras destacaba que los organismos autónomos se autorizan cargos de 10 o 12 años, y ellos mismos se asignan los sueldos con más de 200 mil pesos mensuales, la prensa comenzó a hablar y señalar que la Alerta Sísmica se estaba activando. «¿Alarma Sísmica?, vamos caminando sin perder la calma, tranquilos. Nos vemos mañana», señaló el presidente, mientras los reporteros grababan la retirada del mismo.

6.- Marzo 29 / ¡Esto es un complot!

En medio de la presentación de propuesta a los cambios de la reforma educativa, donde también participó el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, un apagón de luz sorprendió a los presentes.

Mientras Andrés Manuel hacía secuela a lo informado por el secretario y señalaba que los datos tenían como fin informar a los maestros, la luz se fue, pero el micrófono siguió encendido. «Esto es un complot, ¿se escucha?», señaló, mientras los presentes soltaron risas. Así, a oscuras, el presidente siguió hablando. «Está abierto el diálogo para buscar acuerdos. Cuando inicia toda la estrategia de anular la educación pública y gratuita, se empiezan también a desmantelar las escuelas normales», añadió. Posteriormente se obtuvo luz natural.

7.- 25 y 26 de marzo/ Petición de disculpa a España

El 25 de marzo el presidente utilizó su red social de Twitter para anunciar junto a su esposa que había enviado cartas al rey de España, Felipe VI, y al papa Francisco, en las cuales les pedía disculpa por los agravios cometidos durante la Conquista. El video supera las 700 mil reproducciones. Ya el 26 de marzo, en la conferencia, indicó:

«Sí es necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación de hermandad; si pensamos que no hay que disculparnos, que no hay que pedir perdón, que todo fue fortuito, normal, que no hubieron violaciones a lo que ahora conocemos como derechos humanos, todo eso es algo que debe de analizarse, no en el afán de la confrontación, del encono, sino buscando que todo eso que se mantiene como corrientes subterráneas salga a la superficie, se ventile, que todos podamos pedir perdón y reconciliarnos», sostuvo, mientras sus declaraciones daban la vuelta al mundo.

8.- 4 de abril / Lo que diga mi dedito

"Lo que diga mi dedito"

Mientras que el presidente era cuestionado sobre dos temas, el primero respecto a las declaraciones que hiciera el expresidente Barack Obama en España sobre que las personas con miedo son quienes construyen muros, esto en referencia al presidente estadounidense Donald Trump, y el segundo, sobre la hora a la que se reuniría con la alta comisionada de la ONU, Michel Bachelet.

El mandatario aseguró: «Bueno, la primera, no. Lo que diga mi dedito [moviendo en sentido negativo]. Vamos a batear, aunque sea teóricamente», haciendo referencia a que no contestaría sobre Donald Trump y el muro.

«Me gustaría batear en una práctica de beisbol, pero no he podido. Antier fui un ratito al campo de la universidad, no fui a Tranviarios, es que hay liga y hay mucha gente. Entonces, no puedo practicar como debe ser, porque tengo que ser respetuoso con la gente, me saludan y ya no puedo. Entonces me fui al campo de beisbol de la universidad, allá por Insurgentes, y sí estuve bateando bien, bien. Veía yo en la pelota algunas cositas que no me gustaban y macaneaba yo fuerte, le daba yo en el mero centro. Y así saca uno también, se relaja, es como suspirar profundo; pero bueno, bateo, bateo.

Lo segundo, sí me voy a reunir con la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con la señora Bachelet. Viene, tenemos ya una cita», fueron sus respuestas.

9.- 12 de abril/ Encontronazo por cifras

El periodista Jorge Ramos y el presidente protagonizaron un intercambio de palabras en la conferencia matutina, e incluso el periodista subió al presídium para señalar las cifras de muertos en el primer trimestre del Gobierno de AMLO. Ramos cuestionó al presidente de la República cómo haría para revertir los 8 mil 424 asesinatos que se han cometido en el primer trimestre de su Administración; y más aún, para que el 2019 no sea el año más violento de la historia moderna.

Jorge Ramos, el periodista que confrontó las cifras de AMLO

«Por qué no pones la gráfica del promedio diario, espérame, espérame. En dos sexenios perdieron la vida, desde que un presidente le declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, alrededor de 250 mil mexicanos», señaló el presidente.

«Sí, pero yo digo de su Gobierno», respondió Ramos. «Las cifras totales no las tengo, pero te las voy a dar», aseguró el mandatario.

Finalmente, Andrés Manuel indicó que no estaba diciendo que estaba resuelto el problema, sino que han mantenido los niveles que existían anteriormente o se revirtió la tendencia que se traía sobre el delito de homicidios.

10.- 13 de abril/ Juan Gabriel vive… por sus canciones

La reportera le preguntó al mandatario su estrategia para evitar el huachicol en las estaciones de servicio. A lo que él respondió solamente: «si hay alguna irregularidad en una gasolinera se atiende, está la Profeco y se castiga».

Sin embargo, la misma reportera hizo otra pregunta donde se le cuestionó si había recibido una carta para que reaparezca el cantante Juan Gabriel, y su respuesta fue bastante amplia. «No lo evado [el tema], lo trato, porque es una persona, esté vivo o esté muerto, excepcional, extraordinario, un gran artista, es amor eterno», sostuvo.

Además, confirmó que sí recibió una carta que pedía la aparición del cantante, sin embargo, señaló que no hay elementos que prueben nada. «Vamos a dar como hecho de que vive por sus canciones, por su talento, por ser una persona buena, extraordinaria, una persona libre, patriota. Porque si yo les contara, muy defensor del pueblo de México, un extraordinario, vamos a quedarnos con esa imagen», concluyó.