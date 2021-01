"Las mañaneras son un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas": Mario Delgado

Ciudad de México.- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, considera que las conferencias matutinas ofrecidas desde Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador son una muestra de "transparencia y de rendición de cuentas" y que como estas no hay dos en el mundo, por tal motivo, aseguró, no se debe privar a la ciudadanía de estas.

A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional señaló la importancia que tienen las mañaneras de cara al ejercicio de "transparencia" y "rendición de cuentas" que estas representan para el pueblo de México. En la publicación Delgado Carrillo adjuntó una nota de Milenio en la que se menciona que, de acuerdo a lo determinado en la Constitución mexicana, las conferencias del mandtario federal no deberán ser transmitidas de forma integra mientras se desarrollan las campañas para los proximos comicios electorales.

Defiende Mario Delgado las "mañaneras" de AMLO/ Fuente: Twitter @mario_delgado

Ante lo advertido por Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre que tales ruedas de prensa se consideran como propaganda electorales, de ahí que no puedan ser difundidas de forma integra como hasta el momento se venía haciendo, Mario Delgado indicó que "no se debe privar al pueblo del derecho a la información" que se emite desde Palacio Nacional en boca del ejecutivo federal, ya que, mencionó, se trata de informes de carácter público y directo.

Cabe señalar que en la publicación posteada por Delgado Carrillo los comentarios de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar; muchos de los comentarios, hay que decirlo, criticando que el funcionario defienda tales conferencias, puesto que, aseguran, la administración de López Obrador no se caracteriza ni por su "transparencia" ni por su "rendición de cuentas", ejemplo de ello, señalaron, es la poco o nula información acerca de as vacunas; otros más le reclamaron que enseñe las encuestas en las que se determina quiénes serían los precandidatos a las diferentes gubernaturas. Por su parte, hay quienes le recuerdan que el mandatario quiere desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Por otro lado, no abandonando el tema electoral pero sí más cerca de las próximas elecciones, Mario Delgado dio a conocer que los 14 precandidatos de Morena la gubernatura de las 15 entidades que estarán en disputa en el mes de junio (la de San Luis Potosí aún no se ha definido, solo se sabe que será una mujer). En el encuentro, menciona Delgado Carrillo, estos funcionarios públicos reafirmaron que se encuentran comprometidos con el proyecto de la Cuarta Transformación, así como de mantener la unidad dentro de la asociación partidista creada por López Obrador. . Además de ello, el respeto a la voluntad del pueblo que los eligió a ellos para ser los gobernantes de dichas entidades.

