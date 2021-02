"Las mentiras de este gobierno matan": Ricardo Anaya culpa a AMLO de crisis por pandemia

Aguascalientes.- Mientras continúa en su gira nacional, el excandidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya Cortés, expresó su "coraje" por los estragos que ha causado la pandemia de Covid-19 en el país, por lo que culpó nuevamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su rival en las elecciones de 2018.

El exdirigente del PAN compartió un nuevo video este miércoles a través de sus redes sociales, esta vez desde una gasolinera ubicada en Aguascalientes, donde aprovechó para destacar la gran cantidad de muertos y la crisis económica que ha dejado el Covid-19 en México

"Quiero decirles que me da muchísimo coraje ver tanto dolor y tanto sufrimiento provocado por la pandemia. Me da coraje porque no tenía que ser así. Claro que a todos los países les ha afectado la pandemia, no tanto como a México. Sólo hay dos países en los que ha muerto más gente, y el colapso económico en México es el triple que el promedio mundial", aseguró.

Justo después, Ricardo Anaya señaló como responsable de la crisis a "la irresponsabilidad" y "las mentiras" del presidente de México, recordando cómo AMLO estuvo minimizando la gravedad de la pandemia desde marzo de 2020 con afirmaciones como "que el cubrebocas no servía", "la pandemia estaba domada", que había camas suficientes para atender a los enfermos en los hospitales.

El desastre en México tiene una explicación: la irresponsabilidad de López Obrador (...) Hay que decirlo claro: las mentiras de este gobierno matan", acusó el panista.

El excandidato por la coalición PAN, PRD y MC también criticó la adquisición de vacunas contra Covid-19, señalando que a la fecha no han aplicado "ni la mitad de las vacunas" como aseguraron en enero con el Plan Nacional de Vacunación.

Tras expresar su gusto por la recuperación del presidente tras contagiarse de Covid-19, señaló que aún con "la cuenta alegre" que AMLO expuso en su video más reciente desde Palacio Nacional, para inicios de marzo no habremos alcanzado ni siquiera las 4 millones de personas vacunadas en el país, lo que representa apenas el 3% de la población.

Es mentira eso de que vamos bien, y es muy grave porque hace que la gente se confíe y se relaje en las medidas de prevención", agregó.

El militante del PAN acusó al gobierno mexicano de no tener una estrategia contra la pandemia, lo que a su decir está costando el sufrimiento de muchas personas, lo que insiste que pudo haberse evitado. Como primer paso, sugirió que el gobierno de AMLO debe "dejar de mentir".

"El gobierno no tiene una estrategia, lo que hay es improvisación y caos. Muchísima gente está sufriendo, esto no tenía que ser así. El gobierno tiene que rectificar y el primer paso es dejar de mentir", dijo Ricardo Anaya.

Desde el pasado 26 de enero el panista inició su gira por mil municipios de México con el objetivo de "escuchar los problemas" de la gente, perfilándose así para participar en las elecciones de 2024, donde buscará nuevamente la presidencia.

Desde entonces, Anaya ha estado visitando comunidades en estados como Querétaro, Hidalgo y Veracruz, compartiendo imágenes con tintes propagandísticos donde aparece acompañando y ayudando a personas.

