"Las mujeres no somos un accesorio": Mariana Rodríguez denuncia al INE ante la CNDH

México.- La influencer Mariana Rodríguez presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando que el organismo había ejercido violencia politica en razón de genero en su contra.

Esto después de que se diera a conocer que la Unidad de la autoridad electoral propone que se imponga una multa de más de 50 millones de pesos a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, por no haber reportado los gastos de la promoción de Rodríguez, su esposa, mediante sus redes sociales, además de estos actos estar prohibidos por las leyes electorales al ser ella una persona con actividad empresarial.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mariana enfatizó que "las mujeres no somos un accesorio. No somos un producto ni una mercancía con un precio etiquetado", asegurando que el apoyo que le dio a García Sepúlveda no fue una aportación en especie.

En el recurso de queja, de la cual Milenio posee una copia, la próxima primera dama de Nuevo León acusa al INE de pretender coartar su libertad de expresión y asociación, igualdad y libertad de toda violencia. Además, de trasgredir distintos derechos político-electorales que están determinados en la Constitución mexicana.

Asimismo, la influencer neolonesa sostuvo que es una obligación del Estado mexicano el respetar la participación politica de los ciudadanos, así como el propiciar contextos con condiciones de igualdad y libres de violencia y discriminación del cualquier índole, esto respaldado por la reforma al articulo 1 constitucional que refiere que "todos los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México, adquirieron el rango constitucional".

De nueva cuenta, la cónyuge del emecista ratificó que las publicaciones que hizo a través de sus plataformas virtuales en respaldo del voto a Samuel García se enmarcan dentro de sus derechos de libertad de expresión.

En este tenor, rechazó que la promoción a favor del emecista se tratara de "espacios comerciales", pues argumentó que no recibió ningún pago por ello ni tampoco se pagó para subirlas a las cuentas de las redes sociales.

"Ella es una influencer y cobra por serlo": presidente del INE

Cabe mencionar que, el día de ayer, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aclaró que, debido a que Mariana Rodríguez está registrada como "persona con actividad empresarial", el que ella haya llamado al sufragio a favor de su esposo, Samuel García, constituye un delito, pues se considera como aportaciones de una empresa, lo que está prohibido por la leyes electorales.

Aclaró que Rodríguez pudo haber participado en spots de Movimiento Ciudadano, pero no haber hecho uso de sus redes sociales, su canal de ingresos, para promover los actos proselitistas, ya que enfatizó "ella es una influencer y cobra por se influencer".