Las mujeres se buscan un entorno riesgoso afirma Barbosa

Puebla.-El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa afirmo durante su participación de la primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia que "muchas veces las mujeres, buscan un entorno que les es riesgoso" aunque aclaró que no todas las mujeres.

En las misma sesión donde estuvo la a comisionada nacional de CONAVIM, María Fabiola Alanís Sámano, la Presidenta Honoraria del Patronato del Sistema Estatal DIF, Rosario Orozco Caballero y la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Mónica Augusta Díaz de Rivera Álvarez, preside la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, Barbosa explicó que la problemática de inseguridad hacía la mujer se ha originado desde ya hace varios años donde sus orígenes se centran en un asunto de desigualdad estructural.

Pues en puebla según lo explicado por Barbosa, la sociedad que se ha formado es mayoritariamente machista, situación que ha derivado en las problemáticas presentes, pues desde muy pequeños los hombres son encaminados a formar esa tendencia que descomponen la convivencia social, situación que al suceder hacer que los grupos más vulnerables como las mujeres sufran.

En el mismo contexto el gobernador, expresó en algunas de las ocasiones las mujeres buscan el entorno para ser violentadas, pues explicó que al realizar las investigaciones del entorno en el que se cometió un delito, las mujeres son las que propician a que ocurra por encontrarse en el mismo entorno.

Los comentarios del gobernador causaron polémica llegando hasta la diputada Martha tagle quien contestó contundentemente a la declaración de Miguel Barbosa a través de redes sociales.

"No Miguel Barbosa, las mujeres no buscamos un entorno riesgoso, tampoco somos un “grupo” vulnerable,y no tenemos que sufrir las consecuencias. Las mujeres no somos responsables de las violencias que atentan contra nuestra vida, dignidad y libertad, “escribió Martha Tagle en Twitter.