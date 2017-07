Las polémicas frases de Javier Duarte

Cuidad de México.- El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, ha dado voz a frases peculiares y hasta mantras que han generado polémica y risa.

Este martes, cuando el ex mandatario salió de su audiencia en una sala del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, muy sereno y viendo a los periodistas que lo cuestionaban recitó con melodiosa entonación:

"Paciencia, prudencia, verbal continencia… dominio de la ciencia, y presencia o ausencia, según conveniencia".

Javier Duarte. Foto: El Universal

Los presentes escucharon la insólita frase de la autoría José Luis Morales, un ex jefe policiaco de Castilla, sin comprender a qué se refería Duarte de Ochoa.

Pero ésta no es la única vez que el ex gobernador ha dicho frases que quedarán inmortalizadas.

El 1 de julio del 2015, al advertir a reporteros sobre "tiempos difíciles", que sólo afectarán a los comunicadores que "tienen una vinculación con grupos criminales", dijo: "Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas. Yo espero, verdaderamente se los digo de corazón, que ningún trabajador de los medios de comunicación se vea afectado por esta situación".

Javier Duarte. Foto: El Universal

Para defenderse de los delitos que se le imputan, Duarte de Ochoa expresó:

"¿Me veo en la cárcel? No, por una simple y sencilla razón. Hay una conseja popular y siempre la conseja popular (sic) es muy sabia y dice lo siguiente: El que nada debe, nada teme. En este sentido, yo no debo nada. Me he dedicado a trabajar, a contribuir al desarrollo y beneficio de un estado como el nuestro, por ello es que te contesto de manera clara y categórica. No".

"Antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, de que se robaron un Frutsi y dos Pingüinos en el Oxxo", dijo en octubre del 2014 al referirse del crimen en la entidad que gobernaba.

Javier Duarte. Foto: El Universal

Pero Javier Duarte no es el único con frases, su esposa, Karime Macías, será recordada por escribir una frase motivacional en su diario.

"Sí merezco abundancia, sí merezco abundancia", se convirtió en "meme" y hashtag" en Twitter.

Con Información de: El Universal

