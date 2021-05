Las propuestas de Mario Zamora en el Conversatorio de Ideas y Propuestas de Debate

Sinaloa.- Mario Zamora Gastélum, candidato de la coalición PRI, PAN y PRD para la gubernatura de Sinaloa, participó en el Conversatorio de Ideas y Propuestas de candidatos organizado por Debate, donde dio a conocer sus propuestas para atender los ámbitos de seguridad pública, finanzas y obras públicas y salud en el estado en caso de ganar las elecciones del próximo 6 de junio.

Seguridad pública

El candidato de la coalición Va por Sinaloa comenzó planteando que "hay dos caminos para Sinaloa", el primero con una "visión fresca, renovada", y el otro anclado en el pasado y "que se queda dormido", puntualizando que "ese es el que no queremos".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mario Zamora recordó que su contrincante, el candidato de Morena y PAS, Rubén Rocha Moya, que pese a que prometió en campaña acabar con la inseguridad, los diputados morenistas decidieron quitarle 100 millones de pesos a la seguridad pública en Sinaloa, lo que se tradujo en menos salarios y prestaciones para los policías.

Leer más: "Hay que hacerle frente a la situación": Mario Zamora ante casos de desapariciones

En ese sentido, propuso un Sinaloa que tome en cuenta a los policías y los apoye con equipos, fondos de vivienda y oportunidades para desarrollar su carrera, a la vez que subrayó que habrá empatía con las víctimas.

El abanderado del PRI, PAN y PRD afirmó que para atender la inseguridad su gobierno hará un mecanismo de denuncia en línea que funcionará las 24 horas del día y los 365 días del año, de manera que cualquier podrá presentar su denuncia de forma confidencial y expedita, así como la "aplicación para la mujer segura" con un botón de pánico integrado y la apertura de centros de justicia para la mujer en la zona norte y sur de Sinaloa.

Cuestionado sobre el aumento de desapariciones en durante la actual administración priista, Mario Zamora reconoció que si bien ha habido una reducción en los homicidios dolosos, no así con las desapariciones, por lo que planteó que hay que "hacerle frente a esa situación".

Presumiendo su cercanía con familias de desaparecidos, el candidato de Va por Sinaloa aseguró que desde el primer día de gobierno atenderá esta situación anteponiendo a las víctimas, con transparencia, apertura y sensibilidad.

"Hay que ver el tema de la inseguridad de manera integral", insistió, señalando que también hay que llevar la cultura a la gente, con la creación de escuelas de música, apoyos al deporte y recuperación de los espacios públicos, por lo que prometió la creación de la Secretaría de la Mujer y de la Familia.

Finanzas y obras públicas

Sobre el tema de finanzas y obras públicas, Zamora Gastélum dijo acusó de nepotismo al candidato morenista y aseguró que desde su primer día presentará la iniciativa para la llamada "ley anti-Rocha", para que ningún solicitante de obra pública pueda recibir contratos si tiene una relación directa con algún funcionario de gobierno.

Vamos a transparentar todo lo que tenga que ver con las licitaciones, vamos a hacer el programa de infraestructura más importante de la historia de Sinaloa, pavimentación como nunca", sostuvo.

El candidato del PRI, PAN y PRD también prometió finalizar la carretera Topolobampo-Texas, echar a andar el proyecto de la Isla de la Piedra en Mazatlán, así como construir un circuito periférico en Culiacán para modernizar la ciudad.

Para reactivar la economía, propuso crear un fondo de infraestructura trayendo "dinero barato" del Banco Interamericano de Desarrollo como una financiera, a fin de darle créditos accesibles a trabajadores.

Salud

En materia de salud pública, Mario Zamora expuso que su administración construirá 100 nuevos centros de salud en Sinaloa, con médicos y medicamentos para atender a cualquiera, especialmente durante fines de semana.

También adelantó que lanzará una aplicación para tener una consulta médica con un expediente médico digital, además de hacer que los adultos mayores sean atendidos por médicos en su propia casa, con atención médica, psicológica y nutricional.

Estamos pensando en la gente, en esa gente que requiere un gobierno con energía, con visión de siglo XXI, con transparencia, con honestidad", dijo.

Mario Zamora, candidato de la coalición Va por Sinaloa para la gubernatura del estado. Foto: Debate

Cuestionado sobre si tiene algún plan para ampliar la infraestructura hospitalaria en el estado y de dónde saldrían los recursos, Mario Zamora enfatizó la importancia de la salud y se comprometió a apoyarla, pero no explicó cuál será la estrategia.

"En el tema de la salud es importantísimo, coincido con mi amiga Rosa Elena Millán y coincido con Sergio Torres, es un tema humano, sin salud no existe nada más. Por eso hay que usar la tecnología, hay que buscar alternativas para poder mejorar la infraestructura, pero hay que tener que empezar en algún lado y hay que empezar en el primer nivel, en la primera instancia", fue lo que dijo.

Interrogado sobre su postura sobre el aborto, el priista aclaró que aunque él apoya el derecho "que cada quien tenga" y respeta a las mujeres, este es un tema que atañe al Poder Legislativo.

"Yo en lo personal respeto la vida, creo en la vida, respeto a la familia, sin embargo, como tu empleado, como tu gobernador respetaré lo que la mayoría diga en el Congreso", expresó sobre el aborto.

Respecto a la vacunas contra Covid-19, subrayó que hay que hacerlas llegar lo más rápido posible, además de mostrarse a favor del regreso a clases presenciales con espacios abiertos.

Crédito barato

Sobre su propuesta de crear una financiera estatal y las posibles controversias a las que daría pie, Zamora Gastélum indicó que los apoyos a adultos mayores y demás programas sociales son un derecho constitucional, lo que él mismo promovió en el Senado, pero además buscará incrementar los apoyos para el programa de adultos mayores.

Vamos a hacer un programa para que el transporte público sea gratuito para el adulto mayor, entendemos la importancia y relevancia", recalcó.

La financiera que propone la explicó como una agencia de crédito que con un patrimonio propio baja una línea de crédito del Banco Mundial o del Banco Interamericano del Desarrollo en atención al tipo de cambio, que se hará a través de "scoring", de forma computalizada.

El candidato de Va por Sinaloa aseguró que dichos créditos serán accesibles para cualquier sinaloense, de manera que puedan ayudarlos a impulsar sus negocios o proyectos, apoyando así la economía de la población.

Leer más: El gobierno actual le quitó 100 millones de pesos a la seguridad en Sinaloa: Mario Zamora

Para finalizar el Conversatorio, Mario Zamora reiteró las "dos visiones para Sinaloa", señalando la suya como la que "renovará" al estado.

"En Sinaloa no queremos más mentiras, no queremos más engaños, no queremos más frases huecas. Hay otra opción, llegó la hora de dignificar la política, de hablar con franqueza, con la verdad, de frente. Tú vas a decir en esta elección a quién quieres contratar como tu empleado en el gobierno del estado".