Las propuestas de Rosa Elena Millán en el Conversatorio de Ideas y Propuestas de Debate

Culiacán, Sinaloa.- La candidata por la gubernatura de Sinaloa, por el partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán, se presentó en "Conversatorio con candidatos", organizado por Periódico DEBATE, para presentar sus propuestas rumbo a las elecciones próximas para este 6 de junio.

Junto a los candidatos Mario Zamora de la coalición PRI, PAN y PRD; Rubén Rocha Moya de Morena y PAS y Sergio Torres de Movimiento Ciudadano; la candidata Rosa Elena Millán de Fuerza por México presentó sus propuestas en el Conversatorio con candidatos realizada por DEBATE.

Cabe señalar que el encuentro se realiza bajo todas las medidas sanitarias.

Candidata de Fuerza por México, Rosa Elena Millán en el Conversatorio de Debate

Seguridad pública

Inició destacando Rosa Elena Millán los casos de la violencia en contra la mujer en Sinaloa, ya que el tema de la seguridad es de primera prioridad en el Estado; sin embargo, explicó que pareciera no ser así al haber una disminución en el presupuesto de recursos en materia estatal y federal para poder prevenir y atender la violencia.

Compartió un dato sobre los casos de 24 menores que se encuentran en calidad de no localizados de Alerta Amber en Sinaloa; 16 son niñas y 8 son niños, que se suman a los dos mil 378 personas desaparecidas en el estado.

En su propuesta, señaló que hay que tener un modelo eficaz de seguridad pública como tener policías bien pagados, patrullas y estrategia; así como una fiscalía que se "ponga a hacer su chamba", tener la atención oportunidad que requiere los delitos de las mujeres y delimitar las zonas de alto impacto de los delitos que atentan contra la ciudadanía.

Coordinar acciones policiacas con el estado y la federación, hacer una policía eficiente bien equipada que ayuda a la ciudadanía.

Rosa Elena Millán fue cuestiona sobre qué hará para mejorar la confiabilidad en las corporaciones policiales, ya que el problema de la corrupción es bastante fuerte.

La candidata de Fuerza por México respondió que la corrupción se tiene que abatir con mejores sueldos y detalló los sueldos que reciben los policías, como el caso de los policías operativos de Culiacán que ganan 15 mil pesos, en Mazatlán de 13 mil y de Badiraguato de 9 mil 600; explicó que se tienen que se tiene que fortalecer las prestaciones que reciben.

Dijo que no es posible que no tengan acceso a la vivienda y en el momento de fallecer en el cumplimiento de su deber, sus viudas tengan que estar peregrinando por no tener derecho por ley que les conviene. Se tiene que hacer un fideicomiso para la vivienda y darles un sueldo digno, que es la principal parte para abatir el delito en Sinaloa.

Replica

Rosa Elena Millán cerró el primer bloque de seguridad y compartió el hecho del caso de la mujer asesinada hace poco en Eldorado, explicó que como Gobernadora no permitirá que ninguna otra mujer muera por concepto de feminicidio y darles seguridad las mujeres, capacitar a las policías en tema de violencia de género y fortalecer a la mujer en todo el sentido de la palabra.

Finanzas públicas y finanzas

En el segundo bloque, Rosa Elena Millán habló de su propuesta de finanzas y obras públicas; detalló que las finanzas sanas son de aprovechar cada peso y que nunca ha vivido del salario que le ha dejado un cargo. Será muy escrupulosa en la revisión del gasto público y genera mayores recursos para fortalecer las necesidades en Salud, fortalecer la economía y el empleo.

Transparentará el impuesto sobre nómina, la manera en el que se usa, cómo se destina y de ese mismo recurso aprovechará para aportar a la economía del Estado.

Buscará que los recursos por peaje de la Autopista Estatal y la caseta de San Miguel, se utilicen en la remodelación en la Autopista Culiacán-Guasave.

Replica

En replica, Rosa Elena Millán señaló que el presupuesto del Estado de Sinaloa tuvo alrededor de 500 millones de pesos menos y cree que además de los programas y fideicomisos que han desaparecido de apoyo del gobierno federal, explicó que la situación de las finanzas no es el más apropiado.

Dijo que hay que revisar la Ley de Contratos de colaboración públicos y privado para llevarle a la gente una economía más segura.

Obras públicas

En obras públicas se transparentará, lo que viene siendo lo que la Ley señala y que hay que revisarla y que atenderla.

Desarrollará carreteras con un impacto regional, promoverá la carretera por ejemplo, la carretera del Huejote Badiraguato a Mocorito a San Benito, para detonar la economía en la sierra. Concluir la parte importante del desarrollo económico desde Choix hasta Topolobampo.

Señaló que busca detonar la obra social en las comunidades rurales, en las comisarias, en las colonias a través de pavimento.

Aprovechar todos los recursos que tiene Sinaloa como el gas natural y la cercanía con Estados Unidos, que motive la inversión y la calidad de empleo.

Replica

Rosa Elena Millán fue cuestionada sobre qué obra prioritaria considera a falta en Sinaloa y qué obra en Sinaloa nunca debió realizarse.

A lo que la candidata de Fuerza por México respondió que la obra prioritaria sin duda sería aquella que detone desarrollo regional y procuraduría mucho la carretera Choix-Topolobampo que pueda detonar la economía en el norte del estado de Sinaloa, continuaría con el gas natural y fortalecería la creación del puerto de Mazatlán como una forma de entrada del "gigante asiático" en materia del comercio mundial y la conexión que tiene Mazatlán y Durango, con la costa este de Estados Unidos.

En las obras que no se debieron haber hecho, detalló que todas tienen su justificación.

Salud Pública

En su propuesta de Salud Pública, ante la pandemia de Covid-19, la candidata de Fuerza por México, Rosa Elena Millán mencionó que la estadística gobernados por mujeres son con los que mejor efectividad atendieron la pandemia de Covid-19 e informó que fue conoce el sector Salud porque fue directora del Seguro Popular y que urge que de los 224 centros de salud, 218 nomas necesitan médicos y medicamentos, urge que tengan un sistema de ultrasonido con un medico capacitado, un sistema de química sanguínea para detectar seis indicadores de salud, que tengan también la oportunidad de un electrocardiograma código infarto con un médico especializado.

Más de 6 mil muertos en la pandemia debe de dejar una lección de seriedad y de profesionalismo del sector médico y generar una homologación de plazas, atender sus necesidad como prestaciones y trabajar los hospitales integrales, fortalecer los 8 hospitales integrales del estado.

Y aprovechar el INSABI para ser hospitales de alta especialidad, fortalecer la entrega de medicamentos en forma oportuna.

Replica

Rosa Elena Millán se le preguntó si afectó de alguna manera la conversión al INSABI y mencionó que en el último año en el que estuvo como directora del Seguro Popular, se logró afiliar a 100 mil ciudadanos que tenían necesidad de seguridad social, pero al llegar al INSABI coincide con la pandemia y genera desinformación importante.

Se decía que la pandemia se atendía gratuitamente y que por el otro lado, la gente no tenía para los medicamentos.

En el tema de la Salud hay muchas cosas que impactar, como el fideicomiso de gastos catastróficos se tradujo en otro tipo de gastos para las vacunas, se tiene que retomar el apoyo del INSABI con el estado para detonar políticas públicas que atienden el cáncer de mama y el cáncer de ovario; que compren un acelerador lineal para el hospital oncológico, que atiendan la salud mental con la ampliación del hospital psiquiátrico y que hay mucho que hacer.

Peguntas enviadas por lectores

En el bloque de las preguntas de los ciudadanos por medio de redes sociales, Rosa Elena Millán le tocó la pregunta que es: A pesar que hace más de 2 años se debieron de publicar las nuevas leyes de movilidad sustentable y ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado, aún no se han publicado, estos son solo dos de muchos reglamentos que el estado no ha actualizado; de ganar las elecciones ¿Qué haría para arreglar esta situación?

A lo que Rosa Elena Millán, respondió que fue legisladora federal, legisladora local en dos ocasiones y líder del congreso, presidenta de la mesa directiva. Cree que es muy importante fortalecer el espacio de la división de los poderes y la responsabilidad que cada quien tiene. En el tema de los reglamentos depende del poder Ejecutivo al elaborarlos y publicarlos. Al ser secretaria de Desarrollo Social, generó una secretaria muy compacta y muy eficiente, como gobernadora impulsará un gobierno muy incluyente y compactar áreas. Ampliar la facultad de Ciudadano Digital y será muy respetuosa con toda la reglamentación para tener mayor eficiencia en el ejercicio de gastos y mayor transparencia en la aplicación de gastos.

Preguntas realizadas por Debate

En el quinto bloque inició Rosa Elena Millán con la pregunta realizada por el periodista de DEBATE: ¿Qué les dice a quienes ven la repentina salida del Partido Revolucionario Institucional donde militó por más de 35 años, como una decisión no solo desesperada, sino de ingratitud?

Respondió que fue una decisión consciente y que salió agradecida, cerró un ciclo de participación política y le dio mucho prestigio al PRI, donde con su actuar con su honestidad y transparencia, prestigió la política pero que decidió salirse porque vio que no había oportunidad para las mujeres, que lo podrán decir en sus discursos pero no ve a las mujeres y que decidió como mujer necesita exigir el derecho de muchas al derecho de la salud, de educación, a que no haya violencia de género ni política ni laboral; fue consciente de la responsabilidad que implicaba.

Señaló que en su gobierno muchas mujeres van a decir basta ante el acoso, la desigualdad laboral y a la violencia, porque pone la agenda de las mujeres como prioridad.

Replica

En replica, Rosa Elena Millán mencionó que en la construcción del Sinaloa que queremos, implica un gran esfuerzo y hará una convocatoria pública con el sector público y el sector privado.

Pero que generará la confianza ciudadana en un gobierno honesto, en un gobierno transparente que detone economías, que genere seguridad y confianza en los ciudadanos, un proyecto de Salud Pública que tenga la oportunidad de llevar a través de unidades movilidad altas especialidades; potenciar en la educación que todos los estudiantes tengan una tablet porque tener conectividad en Sinaloa es una necesidad y los que tengan la oportunidad de pagarlos, lo paguen y los que no, lo reciban gratuito; detonará una educación tecnológica e invertir en los deportes.

Mensaje Final

En el mensaje final del Conversatorio con los candidatos, Rosa Elena Millán detalló que hay miles de niños que no tienen tablets ni internet, como adultos mayores que no tienen oportunidades para atender su salud y muchas familias afectadas por la pandemia, hay muchas necesidades que atender en el sector Salud; mencionó que conoce los problemas de Sinaloa y que será una mujer que convoque a la sociedad con un gobierno cercano, por lo que escuchará sus palabras.

Como candidata ha sacado lo mejor de ella para tomar decisiones que favorezca todo Sinaloa.