Las propuestas de Sergio Torres en el Conversatorio de Ideas y Propuestas de Debate

Sinaloa.- Participación del candidato a la gubernatura de Sinaloa Sergio Torres Félix, abanderado de Movimiento Ciudadano, en materia de Seguridad Pública, Finanzas y Obras Públicas y Salud Pública en Conversatorio de Ideas y Propuestas organizado por Debate.

Previo a comenzar a exponer sus propuestas, el candidato Sergio Torres expuso reproches a los candidatos Rocha Moya y Zamora Gastelúm, a quienes acusó de ser fieles trabajadores de Andrés Manuel López Obrado y Quirino Ordaz Coppel respectivamente.

A Rubén Rocha lo acusó de quedarse de dormido, de no tener energías suficientes para liderar al estado para mejorar las condiciones de vida de los sinaloenses.

Por otra parte, a Mario Zamora lo señaló como un hombre frívolo, fiestero y que no tenía la capacidad para conectar con la sociedad. No obstante, sobre Rosa Elena Millán no mencionó algún reproche.

Otras propuestas que no fue incluída durante los primeros tres bloques fue el compromiso de rescatar a la Universidad Autónoma de Sinaloa del control que ejerce Héctor Melesio Cuén.

Seguridad Pública

Tras señalar que la estrategia de seguridad del Gobierno Federal ha sido un fracaso, propuso dar un incremento a los sueldos y prestaciones de los policías estatales, con el fin de que se sientan reconocidos.

"Comprometo a agarrar al toro por los cuernos, dignificar a las policías, incrementar los sueldos y prestaciones, les daré becas a los policías y a sus hijos yo si sé hacerlo, yo ya goberné, di buenos resultados", propuso Sergio Torres Félix, candidato a la gubernatura de Sinaloa.

Además, propuso dar becas a los hijos de los policías, como parte de las prestaciones para disminuir el gasto que tiene este cuerpo de seguridad al momento de mantener a su familia.

Torres Félix aseguró que atendería el delito de feminicidios con estrategias de seguridad y aplicación de ley.

"Culiacán es el tercer municipio donde se cometen más feminicidios en el país, nosotros vamos a aplicar estrategias de seguridad para combatir este tipo de delitos y aplicar la ley", respondió Sergio Torres Félix.

"Ocupamos gobierno más simpáticos con los policías, más cercano con la gente, no puede ir el gobierno por un lado, la policía por otro y la sociedad por otro, ocupamos en primer lugar para mejorar los índices de seguridad, ser solidarios con los policías, mejorar sus sueldos, sus prestaciones, ser empáticos, escuchar que problemas viven ellos en sus casas, arriesgan sus vidas todos los días para salvar las nuestras y la sociedad no lo valora", finalizó Sergio Torres Félix su participación en el tema de Seguridad Pública.

Finanzas y Obras Públicas

En el tema de propuestas sobre obras públicas, Sergio Torres Félix, candidato a la gubernatura de Sinaloa, afirmó que desaparecería Precasin, así como también terminaría con la asignación directa de obras a familiares en lugar de hacer la licitación pública.

Hacer un gobierno austero, un gobierno solidario con la gente.

Propuso realizar una ingeniería administrativa para detectar los gastos superfluos que sirvan para ser asignados en apoyos a viudas de policías, maestros y personal del sector salud.

Recordó que durante su periodo como presidente municipal realizó múltiples obras públicas, a modo de señalar que podrán confiar en que sí llegara a ganar realizará varias obras públicas en el estado de Sinaloa.

"Como presidente municipal ustedes saben que hice muchas obras, yo sé hacer obras y las que hacemos nosotros no se caen encima de la gente como las que hace Morena, hicimos el Par vial, el Puente de la Obregón y México 68, el Puente blanco, el túnel que va al palacio de Gobierno, le pusimos alumbrado a la Costerita, pavimentamos la calle principal de Eldorado, pavimentamos 100 calles en las colonias, techumbres, parques, unidades deportivas, nosotros si sabemos", declaró Sergio Torres Félix, candidato a la gubernatura de Sinaloa.

Al detallar en que consistiría la ingeniería administrativa señaló que vendería múltiples unidades de movilidad del Gobierno del Estado así como analizar el gasto de mantenimiento.

"Vamos a administrar los recursos de manera transparente con pulcritud haciendo un reingeniería administrativa, llegando al gobierno del estado para detectar esos gastos suplerfluos para ayudar a la gente, para ayudar a los propios empleados de salud, para ayudar a los policías, para hacer obra social, para llevar programas sociales de desarrollo a las comunidades, a las costas, a los campos pesqueros", declaró Sergio Torres Félix.

"Vamos a vender los aviones, los helicópteros y la casa de playa que tiene el gobernador a su servicio para apoyar al sistema de salud, y vamos a a apoyar a quienes con esfuerzo abrieron una estética y la tuvieron que cerrar porque nadie la apoyó" finalizó su participación.

Salud Pública.

Cuando en el Conversatorio de Ideas y Propuestas organizado por Debate, el candidato a la gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres Félix afirmó que tendría un gobierno, sí llegara a ganar, enfocado en la compra de medicamentos.

El abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos será prioridad del gobierno estatal que lidere, si llegara a ganar.

Además, afirmó que otras de sus propuestas es poner en óptimas condiciones de uso los Centro de Salud que hay en Sinaloa, así como también contratar personal de salud que atienda en dichos centros comunitarios.

"Mi gobierno dará prioridad a comprar medicinas y que haya medicamentos en los hospitales públicos, vamos a dignificar el sueldo y prestaciones de los trabajadores de la salud, y vamos basificar a muchos trabajadores y vamos a habilitar las 224 clínicas y centros de salud que hay en el estado, y les mandaremos también doctores", declaró Sergio Torres Félix

Se comprometió a crear un ambicioso programa que pueda dar servicios de salud a la población que carece de estos, es decir, al 46% de la población de Sinaloa.

"Vamos a hacer un programa integral, un programa ambicioso para que es 46% de los sinaloenses que no tienen acceso a seguridad social puedan recibir una atención, puedan recibir su medicina, desde el gobierno poderles ayudar, poderles casi salvar la vida" aseguró Sergio Torres Félix.

Finalmente, Sergio Torres Félix se comprometió a que sí llegara a ganar, su gobierno daría prioridad a atender las principales causas de muerte en Sinaloa, las cuales enlisto de la siguiente forma; infartos 24%, cáncer 14% y diabetes 11%.