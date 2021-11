Las sanciones que Evelyn Salgado podría recibir por modificar la Bandera de México

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación hasta el momento no se ha pronunciado sobre la acción de Evelyn Salgado, por lo que todo parece indicar que por ahora no habrá infracciones para la gobernadora de Guerrero por alterar la Bandera de México.

Evidentemente, el Escudo Nacional que Evelyn Salgado mostró en su conferencia de prensa no corresponde a la descripción de la Ley, pues el águila aparece de frente y la serpiente forma una "S".

Asimismo, en el artículo quinto del capítulo tercero del uso y difusión del Escudo Nacional, se establece que toda reproducción de este símbolo patrio "deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia ".

El Escudo Nacional mostrado en la rueda de prensa de la morenista no corresponde con el símbolo patrio oficial. Foto: Facebook

De igual manera, los internautas reprocharon a la morenista violar lo establecido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional , pues la Bandera de México mostrada en su acto oficial no coincide con ninguno de los 11 diseños que el gobierno mexicano reconoce oficialmente.

La modificación no pasó desapercibida en redes sociales, donde usuarios criticaron fuertemente a la gobernadora de Guerrero por modificar el Escudo Nacional, además de cuestionar que la "S" de la serpiente es una referencia a su propio apellido, Salgado, el cual comparte con su padre Félix Salgado Macedonio.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.