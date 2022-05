Las venganzas de AMLO contra periodistas se han normalizado: Loret de Mola

"Conforme avanza su administración, AMLO ha descubierto cada vez más conveniente utilizar su palabra para descalificar y desviar la atención de los temas que no quiere que se aborden", alertó Loret de Mola.

Loret de Mola consideró que el "método de venganza" de AMLO es una muestra de cómo el Estado mexicano está "secuestrado" por alguien que acostumbra "violar la ley" y evidencia que no se limita ante nada ni nadie.

" Las agresiones del presidente a la prensa están normalizadas ", señaló, tanto así que AMLO advierte que "ya no es tan fácil que un periodista famoso se lance porque le va como en feria".

A pesar de la enorme audiencia con que cuenta Ramos en Estados Unidos y las amenazas de AMLO de exhibir también a León Krauze , Loret de Mola criticó que estas "venganzas" no desataron ningún escándalo como ocurrió con él.

Incluso comparó su situación con la del hijo mayor de AMLO , pues Loret asegura que a él lo respaldan 20 años de carrera periodística, mientras que José Ramón "no se le conoce empleo" y su "riqueza súbita" es inexplicable.

" La narrativa de López Obrador es sencilla: como el periodista ha tenido éxito económico, es corrupto y no puede cuestionar que su hijo viva como millonario", reviró Loret de Mola.

Loret reviró que AMLO "no ha podido desmentir ni un renglón" de las investigaciones de Latinus que revelan presuntos actos de corrupción de personajes vinculados a él, desde sus familiares hasta colaboradores políticos.

"El presidente no se detuvo. Por el contrario, por dosis cada dos o tres días, fue revelando datos que deberían ser resguardados por el Estado: la dirección del departamento donde vivo, fotografías del edificio, la casa de mi suegro, los lugares donde viven mis cuñadas y una factura con mis datos fiscales", recordó.

La reacción del presidente López Obrador fue exhibir en La Mañanera los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola , lo que desató crítica a nivel nacional e internacional y, sin embargo, no detuvo al mandatario, relató el periodista.

"La primera vez que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cobró venganza contra un periodista crítico e hizo pública presunta información privada de este, la sociedad armó un escándalo de talla internacional. Ya no. Las venganzas del presidente contra quienes lo denuncien o exhiban están totalmente normalizadas en el país ", dijo Loret de Mola sobre AMLO .

En su columna publicada en The Washington Post el 23 de mayo de 2022, Loret de Mola recordó la reacción internacional que hubo cuando AMLO comenzó los ataques contra él , pero lamentó que eso ha cambiado y las "venganzas" del presidente se han normalizado.

