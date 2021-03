Latinus responde a AMLO: Ni Madrazo, ni Aureoles, ni Olamendi tienen nada que ver

México.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que ya sabía que familiares del priista Roberto Madrazo Pintado, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi, están detrás del portal Latinus, el medio de comuniación emitió un posicionamiento.

Mediante un comunicado titulado "Al costo que sea", Latinus expuso que "es una plataforma binacional de información, comprometida con los tiempos en que nació: de asedio oficial a la crítica en México y en otras latitudes".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sugiriendo que es el propio gobierno de AMLO el que investiga al proyecto, pese a que se trató de una investigación periodística elaborada por Álvaro Delgado para Sin Embargo, Latinus asegura que pueden dar inicio a los trámites en Estados Unidos, pues el proyecto tiene "todo en regla".

Leer más: Le duele que lo exhibamos en Latinus: responde Loret de Mola a AMLO

Si al gobierno de México hoy le interesa investigar al medio que investiga a su administración y documenta sus errores y abusos, lo invitamos a que inicie gestiones en Estados Unidos para hacerlo. Tenemos todo en regla, legal y administrativamente", aseguran.

La plataforma, que según la investigación de Delgado es financiada por el hijo y el yerno de Roberto Madrazo, Fernando Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, asegura que su labor periodística "irrita a Palacio Nacional", insinuando que fue el propio mandatario quien movió "los hilos de su aparato de experiodistas convertidos en defensores del poder en turno".

"El 'amasijo' de datos falsos, imprecisos y sin sustento ofrendado hoy en su ritual matutino al presidente, está justo a la altura del burdo aparato propagandístico construido en la actual administración. No resiste la verificación. Con esa endeble base, el gobierno de México quiere enviar una señal inequívoca de intimidación a periodistas, creadores e inversionistas para que Latinus sea un medio satanizado desde el poder", añaden.

Posteriormente, el medio que tiene como estrellas a Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo ("Brozo"), niega rotundamente los señalamientos de que el excandidato presidencial de 2006, el gobernador de Michoacán o la subsecretaria de la SRE tengan relación alguna con Latinus.

Es sencillo: ni Roberto Madrazo, ni Silvano Aureoles, ni el gobierno de Michoacán, ni Patricia Olamendi tienen nada que ver con el medio", dice el medio.

Cabe señalar que el periodista Álvaro Delgado no expuso que esos personajes estuvieran directamente involucrados a Latinus, sino personas cercanos a ellos: el hijo y yerno de Madrazo, el hijo de Olamendi y el secretario particular de Aureoles.

Por último, agradecen al público que ha brindado atención a su contenido y aseguran que "no se detendrá" el trabajo periodístico que han estado elaborando durante el año de vida de Latinus. "Seguiremos vigilando al poder y documentando sus excesos y desviaciones. Al costo que sea", concluyen.

Comunicado de posicionamiento emitido por Latinus. Imagen: Latinus

"Le duele mucho Latinus": Loret de Mola a AMLO

Previamente, Carlos Loret de Mola, el comunicador estrella de Latinus, había reaccionado a las palabras del presidente de México, quien confirmó en la Mañanera de este martes que ya sabía de los nexos de la plataforma con su rival político Roberto Madrazo y el resto de señalados.

"Le duele mucho @latin_us. Le duele que lo exhibamos. Le duelen el vídeo de Pío, los contratos de Felipa, las casas de Bartlett. Frente a sus amenazas, insultos, intimidaciones y elucubraciones, nosotros hacemos periodismo. Sencillamente periodismo", escribió Loret en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, AMLO se limitó a aclarar que pese a que ya sabía dicha información, el gobierno federal no reveló nada porque no les corresponde, a lo añadió que ya no existe la persecución ni el espionaje a la oposición en México.

Leer más: Feminicidio fue incluido en el Código Penal desde el año 2012 y no durante mandato de AMLO

De acuerdo con la investigación del periodista Álvaro Delgado, Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno del priista Roberto Madrazo, son las principales figuras de poder y financiadores de Latinus, en cuya red también participan Patricia Olamendi, su hijo Miguel Alonso y el secretario particular de Silvano Auroles, Marco Antonio Estrada Castilleja.

El periodista señala que Madrazo Rojas y Nickin han recibido contratos millonarios con el gobierno de Michoacán a través de una serie de empresas, mismas que financian a Latinus y cuyas cuentas no están del todo claras ante la Secretaría de Hacienda.