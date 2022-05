Laura Fernández creó millonario negocio; recibirá 48% del presupuesto de Puerto Morelos por 20 años

Quintana Roo.- La candidata del PAN-PRD a la gubernatura de Quintana Roo, Laura Fernández, realizó un contrato millonario con su esposo cuando era presidenta municipal de Puerto Morelos: recibirán por veinte años el 48% del presupuesto federal de dicho municipio.

Laura Fernández, candidata del PAN-PRD, y su esposo, Carlos Alberto Moyano, realizaron dos contratos por 832 millones 416 mil pesos que comprometió el 48% del presupuesto federal de Puerto Morelos por veinte años.

Dicho negocio que hizo Laura Fernández cuando era presidenta municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, obliga a dicho municipio a pagar una contraprestación fija por una obra de alumbrado público y por la construcción del palacio municipal.

La obra del alumbrado público tuvo un costo de 442 millones 656 mil pesos, cuando su costo real era de 42 millones 950 mil pesos, mientras que la construcción de Palacio Municipal costó 389 millones 760 mil pesos, cuando su costo real era de 57 millones 983 mil 563 pesos.

Por ambos contratos el ayuntamiento de Puerto Morelos deberá de pagar mensualmente a Carlos Alberto Moyano y a Laura Fernández la cantidad de 2 millones 990 mil pesos, durante 240 meses (veinte años).

Sale a la luz audio dónde Laura Fernández y su esposo realiza contrato millonario

Ha salido a la luz un audio donde, presuntamente, se escucha a Laura Fernández, a Carlos Moyano y el abogado Karin de la Rosa, responsable de la investigación sobre las Asociaciones Público Productivas, donde hablan sobre el negocio millonario cuando ella era presidenta municipal de Puerto Morelos.

"En primer lugar, el municipio ya nos entregó todo el parque de alumbrado público, ya es nuestro, y tenemos que nosotros ahora ya empezar a dejar las obras…no hay problema, palomita, porque lo está pagando el municipio. Dos, nosotros tenemos que estar ya presentes en el municipio sí o sí... y eso a nosotros ya nos lo dijo", se escucha decir a Carlos Moyano.

En el audio también se escucha decir al esposo de Laura Fernández que va a demandar si el negocio no se hace, esto debido a la tardanza de tomar el control del alumbrado público: "ya hablando como debe ser y te lo digo así directo, saber si se va a hacer o no, pues si no para demandarlos nosotros, digo ponte en nuestro lugar".

El contrato de concesión del que hablan es el CMNPM/CON/APP/002/2021, adjudicado a la empresa OFN Quintana Roo, S.A. de C.V., para la sustitución y mantenimiento de tres mil 579 luminarias de la red pública municipal.

El pasado 10 de mayo el ayuntamiento de Puerto Morelos denunció a Laura Fernández por negligencia en el desempeño de la función, fraude procesal, uso ilícitos de atribuciones y facultades, esto de acuerdo a la carpeta de investigación FGE/QR/FCC/CAN/SL/38/05/2022, el día once del mismo mes se interpusieron dos querellas más por uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público y coalición indebida.

También se le denunció por defraudación fiscal a los regímenes del Seguro Social y peculado, los cuales se encuentran en los oficios municipales MPM/CM/DPIR/110/III/2022 y MPM/CM/DPIR/277/V/2022.

Ante todo lo que rodea a Laura Fernández, candidata del PAN-PRD por la gubernatur de Quintana Roo, solicitó el día 18 de mayo un amparo en el Poder Judicial de la Federación (PJF) el cual tiene como folio de registro número 3497019/2022.