Layda Sansores revela nuevo audio de 'Alito' Moreno que salpica a diputado del PRI

México.- La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, filtró un nuevo audio de Alejandro 'Alito' Moreno, dirigente nacional del PRI, en el cual presuntamente habla sobre la entrega de recursos al diputado federal Javier Casique.

En su programa semanal "Martes del Jaguar" del 14 de junio de 2022, Layda Sansores presentó el nuevo audio de 'Alito' Moreno, y aunque la conversación no es del todo clara y no se precisa la fecha en que ocurrió, la morenista asegura que se habla de un intercambio de dinero.

En el audio se escucha al líder del PRI presuntamente prometerle a un operador ayudarle con los gobernadores a distribuir diversos productos, desde medicamentos a despensas, y le pide que vea todo el tema Javier Casique, actual diputado federal del PRI, quien es uno de sus operadores electorales más cercanos.

"A ver pero te doy un dato, Javier sabe, habla con él de vez en cuando, le pones una manita nada más, pones una manita de mensaje 'aquí estoy, cabrón'", dice Alejandro Moreno a la otra persona en el audio.

El exgobernador de Campeche asegura tener los contactos para conseguir medicamentos y despensas, aunque admite que implicaría contraer compromisos, y resalta que el fin de todo eso es conseguir dinero.

"Nos va a ir a toda madre. Si tú me dices a mí: 'oye, medicamento'. Aquí. 'Oye, despensas'. Aquí. ¡Ah, obvio! conozco a todos, todos me van a ver, pero no lo ocupo, no lo ocupo ahorita, porque es hacer compromisos con ellos. ¿Si me entiendes? Lo que estamos haciendo es (inaudible) ¿Para qué? Para tener lana", se escucha en el audio.

En tono irónico, Layda Sansores cuestionó con qué gobernadores llevará al supuesto proveedor, si después de la derrota del PRI en las elecciones no le quedó ninguno.

La morenista acusó que "era todo corrupción" y 'Alito' Moreno "creía que tenía todo controlado, que podía hacer lo que quería y que nunca llegaría a la justicia".

Sobre las declaraciones del priista, quien la acusó de amenazarlo de muerte, Sansores le respondió que ella no mata "cucarachas", y volvió a exhibir la foto de Moreno en una corona fúnebre para insistir sobre su "muerte política".

"Mira Alito: Yo no mato cucarachas. No pierdo el tiempo en eso, pero es muy claro esto, era la muerte política, que ya la tienes", afirmó la gobernadora de Campeche.

Fiscalía de Campeche investiga al líder del PRI

El nuevo audio del líder del PRI fue publicado el mismo día que agentes de la Fiscalía de Campeche inspeccionaron su mansión en Lomas del Castillo como parte de una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, fraude fiscal, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Los agentes estacionaron sus autos frente a la lujosa residencia de 'Alito' Moreno para tomar fotos y videos, con el fin de delimitar las propiedades que se encuentran a su nombre, ya que otras están a nombre de familiares y amigos.

Según la acusación, entre 2012 y 2015, cuando fue diputado federal, el priista adquirió al menos 13 terrenos en Lomas del Castillo, sin declararlos a su nombre y bajo presuntas irregularidades, pues sus vecinos han denunciado que varios de esos lotes los compró "bajo presiones" para extender su propia residencia, que pasó de mil 900 metros cuadrados a 7 mil.

Además, uno de los audios filtrados por Layda Sansores implica a Alejandro Moreno en la presunta triangulación de terrenos adquiridos a bajo costo para revenderlos, un proceso en el que incluso involucró a su madre como prestanombres.

"Esto se llama lavado de dinero, en síntesis, los otros audios eran de que era bello, o delito electorales, esto es abiertamente un delito", acusó la morenista al dar a conocer el audio.

Te recomendamos leer:

El priista ha intentado frenar la difusión de audios promoviendo un amparo, sin embargo, un juez de control de la Ciudad de México se declaró incompetente para conocer el tema, pues determinó que corresponde a un juzgado de Campeche resolverlo.

Y el mismo 14 de junio 'Alito' se reunió con ex presidentes del PRI, quienes han pedido su renuncia a la dirigencia tras la derrota en las elecciones de 2022 y los escándalos por la difusión de los audios, sin embargo, el exgobernador de Campeche se niega a abandonar el cargo e insiste en decirse víctima de una persecución política emprendida por los gobiernos de AMLO y Layda Sansores.