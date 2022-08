Layda Sansores filtra nuevo audio de 'Alito' Moreno comprando autos de lujo por 19 mdp

Además, la morenista aseguró que interpuso una denuncia ante el SAT para que se investigue al dueño de la tienda que vendió los autos al priista, pues no es posible que venda dos autos en efectivo por esa gran cantidad.

" ¡Nunca se sacia! Quiere tener su colección de juguetitos cuando el pueblo no tiene ni qué comer. ¿De dónde saca tanto dinero para comprar este tipo de autos? ¿A qué se dedica para pedir tanta protección?", escribió la mandataria estatal en Twitter.

Aunque no se escucha en el audio, la gobernadora de Campeche aseguró que hay otro mensaje donde 'Alito' afirma que no comprará uno, sino dos autos McLaren de contado . "Te liquido yo creo que el martes, para que estemos al día", es lo que se alcanza a escuchar en la grabación.

Raúl Durán Periodista

