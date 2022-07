Layda Sansores responde con famosa canción a denuncia en su contra por fotos intimas de priistas

Campeche.- La gobernadora del estado de Campeche, la morenista Layda Sansores, respondió a la denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su contra tras haber dado a conocer que posee fotos intimas de las mujeres que militan en el tricolor.

Este martes, el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) una demanda en contra de Sansores San Román luego de que la mandataria estatal asegurara que tiene en su poder fotografías intimas de varias legisladoras priistas.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, Layda Sansores se valió de una parte de la viral canción de Shakira "Te felicito" como respuesta al recurso legal que fue presentado en su contra ante el Ministerio Público Federal.

"T-e f-e-l-i-c-i-t-o qué bien actúas… nos vemos a las 8 pm", escribió la militante del Movimiento Regeneración Nacional en la referida plataforma virtual.

Layda Sansores responde denuncia de Alito Moreno con canción de Shakira/Fuente: Twitter @LaydaSansores

Después de regresar de Europa, donde estuvo la semana pasada, el presidente del CEN del Partido Revolucionario Institucional acudió junto a un grupo de legisladores priistas a presentar una demanda en contra de Layda Sansores luego de que la exalcaldesa hiciera de conocimiento público que tiene fotos intimas de las legisladores de la bancada tricolor.

"Las Diputadas y los Diputados Federales del PRI acudimos a la @FGRMexico para presentar la denuncia contra @LaydaSansores, por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres", dio a conocer el líder del Revolucionario.

Fue la semana pasada cuando la gobernadora de Campeche afirmó que cuenta con material digital sexual de diputadas del PRI, asegurando que dicho contenido estaba en manos de Alejandro Moreno.

"Cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a 'Alito' y 'Alito' con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos", declaró la morenista en su programa "Martes de Jaguar" del pasado 5 de julio.

Ante ello, las legisladoras del Revolucionario Institucional acusaron a la mandataria estatal de incurrir en violencia de género, así como delitos por posesión de material intimo, ya que México cuenta con una legislación en la materia bajo el nombre de Ley Olimpia.