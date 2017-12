Le abren paso a Anaya, Ernesto Ruffo se baja de contienda

México.- El senador del PAN, Ernesto Ruffo, abrió paso a la candidatura de Ricardo Anaya por la silla presidencial rumbo a 2018, luego de que renunciara como aspirante a la presidencia, pues decidió apoyar la precandidatura panista de Anaya y sumarse a su equipo en la búsqueda por ser el abanderado de la coalición Por México al Frente, que integran el PAN, PRD y MC.

La renuncia de Ernesto Ruffo, detalla El Universal, suma a la que ya hicieron el ex rector de la Universidad de las Américas, Luis Ernesto Derbez; el ex gobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks. Ya sólo falta pronunciarse sobre el proceso interno al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Ernesto Ruffo. Foto: El Universal

“La meta de Por México al Frente es el beneficio de la mayoría, dejando a un lado las ambiciones personales. Es por ello que deseo colaborar en la consecución de ese objetivo, renunciando a mi aspiración para aportar mis conocimientos, mi experiencia de muchos años en el servicio público y, sobre todo, mi ferviente convicción de cambiar las condiciones tan adversas y preocupantes en las que vive la mayoría de los mexicanos”, aseguró Ruffo en un comunicado.

No perdonaré a corruptos ni habrá venganza: Ricardo Anaya

El pasado 20 de diciembre Ricardo Anaya dio a conocer que no va a perdonar a los corruptos, pero dijo que no habrá venganza, pero sí justicia.



“Nosotros somos los que vamos a poner fin al pacto de impunidad, nosotros como López Obrador no vamos a perdonar a los corruptos, no va a haber venganza pero sí va a haber justicia, los que la hayan hecho, la van a pagar”, dijo.

Ricardo Anaya. (Foto:El Universal).

Aseguró que de llegar a la Presidencia de la República va a recuperar la paz y la tranquilidad y criticó que en este año se vaya a llegar a los casi 30 mil homicidios.



Además reviró a su posible adversario del PRI, José Antonio Meade y le dijo que el desubicado es él porque la inmensa mayoría de los mexicanos repudian al tricolor.



Además, aseguró que los mexicanos están hartos de la corrupción e ineficacia del gobierno Federal y se comprometió a hacer transformaciones profundas.

“Él dice que estamos desubicados. Yo creo que el que está desubicado es él, que no se ha dado cuenta que la inmensa mayoría de los mexicanos repudian al PRI, que están hartos de la corrupción de la ineficacia de este gobierno, nosotros vamos a hacer transformaciones profundas, nosotros representamos el cambio, mientras que él representa la continuidad de este desastre que ha sido el gobierno”, aseguró Anaya Cortés quien tuvo un encuentro con la militancia del PAN, PRD y MC en un centro de convenciones de esta ciudad.

De camino a Morelia, hice una parada en Tlalpujahua, #Michoacán. Visité la empresa de esferas navideñas de la familia Mora. Las esferas hechas a mano en nuestro país, son las mejores y representan el sustento de muchas familias. pic.twitter.com/bPXiWmar3L — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 20 de diciembre de 2017



La víspera, el precandidato del tricolor a la Presidencia de la República, José Antonio Meade aseguró que Anaya está desubicado al plantear un Ingreso Básico Universal para todos los ciudadanos.

OTRA INFORMACIÓN: Pide AMLO a periodistas protestar por asesinatos

Andrés Manuel López Obrador. Foto: EL UNIVERSAL.

Orizatlán, Hidalgo.- El precandidato de la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los periodistas a protestar por los asesinatos en el gremio.

En entrevista a medios, dijo que hoy se enteró que asesinaron a otro periodista en la entidad cuando iba a recoger a su hijo a la escuela en Acayucán, por lo que pidió a los reporteros que protesten y "que no los someta el gobernador (de Veracruz) Miguel Ángel Yunes, debe de haber una prensa libre e independiente".

“Yunes era más perverso que Duarte, Yunes además de corrupto es de malas entrañas, por eso Veracruz está hecho un desastre, ahora hay más violencia que cuando estaba Duarte”, expresó.

Criticó que el mandatario veracruzano prometió que en seis meses se resolvería el problema de la inseguridad en Veracruz y "está peor la situación, por si fuese poco quiere dejar a su hijo de gobernador, Yunes es un dictadorzuelo”.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Archivo El Universal.

“Es lamentable que un estado como Veracruz con un pueblo tan bueno, tan trabajador, tenga a un gobernador que es un sátrapa, una vergüenza, lo tengo que decir, porque yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega”, señaló.