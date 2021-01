Le cambio a Loret de Mola mi terreno por su departamento en Estados Unidos: AMLO

México.- Andrés Manuel López Obrador respondió a la reciente declaración del periodista Carlos Loret de Mola, señalando que le cambiaría la plusvalía del terreno que posee por su departamento en Estados Unidos.

Estoy a punto de decirle, bueno a ver te cambio la plusvalía que va a tener el terreno por tu departamento en Estados Unidos.

Esta mañana el presidente respondió, como suele hacerlo, a las publicaciones que realizan algunos medios de comunicación en su contra, los cuales él ha llamado "prensa conservadora".

Entre los principales críticos que tiene su gobierno, se encuentra el periodista Carlos Loret de Mola, quien ha realizado múltiples declaraciones sobre AMLO, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

En otras palabras, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido indiferente sobre las críticas que recibe de distintos medios de comunicación.

Por ello, en la Mañanera de hoy repitió la información fue dada a conocer días recientes por Carlos Loret de Mola, donde señalaba que la construcción del Tren Maya (una obra criticada no solo por la "prensa conservadora"), tiene como un fin particular, elevar la plusvalía de un terreno que Andrés Manuel López Obrador tiene cerca.

"Decía que el Tren Maya se estaba haciendo para qué la casa que tengo, que por cierto ya no es mía es de mis hijos (...) Loret de Mola dice que todo lo que se está haciendo en el sureste, bueno el Tren Maya, es porque yo quiero que suba de valor mi propiedad" dijo el presidente de México.

Sobre esto, López Obrador afirmó que el terreno de 12 mil metros cuadrados ya no le pertenece, si no que ahora es propiedad de sus hijos. Añadió también que este lo adquirió como una herencia de sus padres, quienes también heredaron un terreno a cada hijo que tuvieron.

Por otra parte, el presidente de México llamó deshonesto intelectual y económicamente a Loret de Mola.

"Uno de estos periodistas, que son muy deshonestos, no solo en lo económico sino también en lo intelectual" declaró AMLO refiriéndose a Carlos Loret.

Este tema salió a relucir luego de que AMLO estuviera recordando como solían ser las relaciones de corrupción que había dentro del Gobierno Federal, y que debido a la lucha contra la corrupción se le ha buscado sacar información sobre propiedades.

Cabe recordar que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador habló de sobre esta investigación de la que habló Loret de Mola, señalando que tanto él como la "prensa conservadora" se encontraban ofuscados.

"Es Reforma y Universal, y los conductores de radio, televisión; Loret de Mola, que dice que el Tren Maya se está haciendo para que yo gane dinero, para que haya plusvalía en la quinta de Palenque. O sea, están muy, muy ofuscados" declaró el presidente de México el pasado 18 de enero.

En aquel momento se volvió tendencia la respuesta de AMLO donde señalaba que él no estaba en el puesto de presidente de la República Mexicana por el dinero.

"No le ha quedado claro al señor Loret de Mola que yo no lucho por dinero, no me importa el dinero, nunca me ha interesado el dinero. Yo lucho por ideales, yo lucho por principios" afirmó el presidente el pasado lunes.