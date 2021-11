Le dan apoyo total a MORENA y Andrés Manuel López Obrador en municipios de Sinaloa

Sinaloa.- Los sinaloenses de cinco municipios encuestados por Debate reafirmaron el apoyo hacia el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues si hoy fueran las elecciones para la Presidencia de México, la asociación política que arrasaría sería Morena. Inclusive, esta opción se fortaleció en Culiacán y Mazatlán, al pasar de una preferencia de 51.85 por cientoen febrero a un 58.77 por ciento en octubre, así como de un 42.97 por ciento a un 51.48 por ciento, respectivamente (pregunta 1).

La segunda alternativa está prácticamente muerta y aún se ve difícil que pueda significar una competencia para Morena frente al 2024; es el caso del PRI, que mantiene porcentajes de apoyo que oscilan entre un 7.02 por ciento en Culiacán hasta un 12.44 por ciento con más fuerza en Salvador Alvarado. Otros partidos y el PAN están borrados del panorama actual.

La presente encuesta de Debate E se realizó entre el 30 de septiembre y el 14 de octubre de este año, aplicándose 1,200 entrevistas en total.

AMLO y Sinaloa

La mayor prueba que ha tenido el Gobierno amloísta ha sido la pandemia de covid-19 y los frentes que se han abierto en este contexto social como, por ejemplo, el incremento de feminicidios, violencia doméstica, deserción escolar y pérdida de empleos. Aún así, con los tropiezos y complicaciones del poder, López Obrador volvería a ser votado como presidente de México en Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán, en general por 6 de cada 10 personas encuestadas (pregunta 2.1), el mandatario federal mantiene, de esta forma, la fortaleza conquistada en febrero pasado.

En definitiva, la situación no es la óptima en México, hay incertidumbre y dificultades para las familias. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha señalado que los impactos de la covid-19 pueden provocar en la región que niños y adolescentes trabajen para apoyar con los gastos familiares, ante la disminución de ingresos, mientras que aún sigue un gran número de escuelas cerradas, pues se necesita presupuesto para rehabilitarlas debido a que fueron saqueadas.

En otro aspecto, la violencia contra las mujeres se ha recrudecido a nivel nacional con focos rojos en ciudades como Culiacán (nota: acortar.link/3FYPe8). En el mismo tenor, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública indican que la violencia en los hogares aumentó en un 20 por ciento en el país de enero a agosto de 2021 en relación al 2020.

Se tendrá que observar cómo queda distribuido el presupuesto en 2022 en la federación, estados y nivel municipal para hacer frente a los fuertes desafíos que esta realidad presenta.

La ciudadanía le continúa dando un voto de confianza a la Administración federal de Andrés Manuel López Obrador, aseguran que en 2018 votaron por él y volverían a hacerlo (2.2 gráfica).

Fortaleza

La mayoría de los encuestados en los cinco municipios de Sinaloa de esta evaluación indican que votaron por Andrés Manuel López Obrador en 2018 y lo volverían a ratificar si hoy fueran las elecciones para la Presidencia de la República (preguntas 2.1 y 2.2).

La tendencia ha sido constante y se muestra en las evaluaciones de 2019, 2020 y de febrero de 2021. Llama la atención inclusive que en municipios como Culiacán, Salvador Alvarado y Mazatlán la fortaleza de AMLO esté prácticamente intacta desde agosto de 2019, pues los números obtenidos hoy descienden apenas unas cuantas décimas.

Las visitas constantes de López Obrador a Sinaloa podrían estar contribuyendo a esta confianza expresada en la encuesta de Debate.com.mx, así como el apoyo de los programas federales que han sido bien evaluados por la gente, las obras que ha estado supervisando y la presencia constante en medios a través de su tradicional mañanera, que además difunde por redes sociales.

En Ahome, donde la gente tuvo una desagradable experiencia con el Gobierno de Guillermo Billy Chapman, el exalcalde de Morena, la figura del presidente se ha desgastado un poco, puesto que en agosto de 2019 el 77.78 % de los ahomenses encuestados señalaban que volverían a votar por AMLO, mientras que en octubre de este año esta cifra cae a un 65 %. También en Guasave, si bien el apoyo continúa fuerte, cayó 7 puntos porcentuales, dado que el 74.79 % de guasavenses expresaba en 2019 que votarían de nuevo por él y hoy esta cifra es del 66.1 %. Respecto a la evaluación pasada, la tendencia es prácticamente la misma.

Sinaloenses critican gestión del presidente

‘Nosotros no vemos resultados tangibles de la 4T "Estamos empezando a perder la confianza en la 4T, no vemos resultados tangibles, observamos que durante la pandemia el presidente de la República envió un mensaje muy desalentador al comercio y a los empresarios, dijo que quiebre quien tenga que quebrar; entonces, para nosotros está bien que no nos apoyaron de manera suficiente con créditos ni microcréditos, pero nos desalienta que lo tomara de esa manera en momentos tan dolorosos”.

Óscar Sánchez Beltrán

Presidente de la Unión de Locatarios del Centros de Culiacán (ULCC)



‘Se han bajado los programas de apoyo’“. A estas alturas, en los tres años que lleva como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo veo muy bien. Yo evalúo su desempeño entre 8 y 9, pues nos ha ayudado mucho en la cuestión de las becas para los estudiantes y para los adultos mayores. Además de que nos han beneficiado con las tandas del crédito a la palabra, donde nos prestaron un dinero para reactivar la economía de la casa. Nos ha ido bien. Tenemos proyectos que queremos presentarle para introducir el riego a nuestros terrenos”.

Miguel Enrique Beltrán

Expresidente del Colegio de Arquitectos de Los Mochis

‘Reprobamos al presidente". Nosotros no somos ciegos, sordos y mudos, como tal parece que está respondiendo el pueblo de Sinaloa, y en gran parte de los estados, porque es a todas luces el evidente fracaso en el manejo de la pandemia y en materia de seguridad, y también en el tema de inversiones. En el único que le pueden colgar sus numeritos bien es en el tema de la ayuda que le da a los adultos mayores y a los jóvenes que no trabajan, que son los que opinan, y que al parecer son más, pero en la realidad que está viviendo el país, que está viviendo Sinaloa, para nosotros el presidente está reprobado”.

Ricardo Beltrán

Presidente del Consejo Directivo de la Alianza Mexicana de Abogados

Yo no lo aprobaría". "Yo no lo calificaría tan bien, han faltado obras de impacto, de carreteras, solo son obras propios del aeropuerto.

En el tema de salud, se dice que faltan medicamentos para las personas con cáncer, de hipertensión, de diabetes.

El sector pesquero se ha quejado porque le han retirado apoyos, hay que recordar que Mazatlán tiene la flota pesquera más grande, y eso impacta mucho en el trabajo porque se quedan amarradas las flotas”

Gustavo Rojo

Presidente del Observatorio Ciudadano de Mazatlán

El resultado es parte de la gratitud de AMLO. "El resultado es parte de la gratitud que la ciudadanía le tiene al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Los programas sociales que ha impulsado, en la mayoría de los casos, la gente sobrevive con esos apoyos, y eso no lo olvidan. Otro aspecto es el asunto de ventilar todo lo que existe en el país en Las Mañaneras, aquí se ventilan diariamente los problemas y eso también es de agradecerse”.

Miguel Ángel Jardines

Presidente del Consejo Popular de Mazatlán

Increíble aceptación de AMLO: Coparmex

“Nos parece sencillamente increíble, vemos que al presidente le funciona el discurso donde reiterativamente le dice a los mexicanos lo que queremos escuchar, aunque eso no sea verdad y también le funciona muy bien el ‘regalar’ dinero a los más necesitados, que eso no es malo, pero sería mucho mejor generar las condiciones económicas para generar más y mejores empleos y eso no se logra si no es con el apoyo de las inversiones de la iniciativa privada, cosa que, hoy por hoy, tenemos grandes dudas en la seguridad jurídica de los inversionistas”.

José Ramos

Presidente de Coparmex Los Mochis

‘Primero los pobres’. Los resultados hacia el trabajo de Andrés Manuel están muy correlacionados con el tipo de Gobierno que está haciendo, Gobierno que está enfocado a las grandes masas, sobre todo a aquellas que están en situación de vulnerabilidad. Su eslogan así lo dice, ‘primero los pobres’, y ese es el resultado de la alta popularidad que tiene. Acaba de salir en el segundo lugar mundial en un ranking en una evaluación; desde ese punto vista tenemos que verlo, porque su política está enfocada hacia el aspecto social, hacia la sociedad con más necesidad ”.

Jaime Jiménez Santos

Economista y catedrático de Salvador Alvarado

Sus programas son buenos, pero no a todos llegan’“Los programas sociales por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido su mayor acierto, porque los sectores vulnerables se sienten apoyados por sus programas, pero no solo los sectores vulnerables necesitan apoyo, sino también los sectores productivos, así que debería de voltear a ver hacia ellos para lograr un equilibrio y estar completamente satisfechos en general con sus acciones”.

Luis Ariel Lugo

Presidente de Canaco en Guasave

Es un político muy hábil’ “Vemos una tendencia muy favorable para el mandatario debido a que el presidente, definitivamente, es un político demasiado hábil que ha sabido capitalizar de manera positiva en su persona todas las acciones de Gobierno, todos los programas sociales que ha emprendido, así como el espacio de La Mañanera, donde nos bombardea de información; definitivamente, tiene ese contacto con la gente y aquí se ve reflejado. Desafortunadamente, sí hay asignaturas pendientes, hay tareas y áreas de oportunidad donde se ha dejado de crecer”.

José Luis Orozco

Presidente de Canacintra en Guasave

‘Nos debe en seguridad" "Siendo críticos, tenemos que ver la realidad de las cosas, pues en cuestión de seguridad nosotros tenemos algo reprobable, aun con la inclusión de la Guardia Nacional en las calles, que cuando surgió era con la idea de bajar el índice de los delitos, los cuales han incrementado y no está dando los resultados que el presidente Andrés Manuel López Obrador esperaba. En cuestión de apoyos, es un arma de doble filo, pues los apoyos están, pero también desapareció algunos importantes, como Prospera, el cual era para familias que realmente lo necesitaban”.

Perla María Sauceda

Presidenta del Colegio de Abogados Raúl Cervantes Ahumada