Sinaloa.- El Fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo en sus tres meses de gestión a recibido más de 4 mil denuncias por robo violento y asesinatos, ahora es señalado de denotar pobreza en los hechos violentos que la entidad registra, provocando un incremento de voces sinaloenses que manifiestan desaprobación.

El tema fue ventiladó el día de hoy en la columna Kiosco que publica a nivel nacional el periódico, EL UNIVERSAL, en donde señala que los principales inconformes fueron integrantes de la Coparmex estatal, quienes expresaron su inconformidad por la inacción de la fiscalía y la facilidad con la que se siguen cometiendo toda clase de delitos, principalmente asesinatos y asaltos violentos, los cuales rebasan las 4 mil denuncias en lo que va del año.

Las líneas describen que aumenta la intensidad de reclamos hacía el fiscal de Sinaloa, ya que estas voces de desaprobación han incrementado y esto por la pobreza de resultados que ha dado en los primeros tres meses de su gestión.

Asimismo Kiosco, detallá que para los hombres de negocios, la inseguridad está enviando un claro mensaje de impunidad a la delincuencia, pues observan un aumento en la crueldad de los crímenes, lo anterior de acuerdo con su presidente Enrique Pun Hung.

Los propios empresarios no son los únicos que ven un desgaste en la figura del fiscal, pues Rios Estavillo nada más no ha logrado resolver ninguno de los casos de mayor resonancia en la entidad, situación, nos señalan, que no es nada favorable para atraer las inversiones, por lo que ya son muchos los que exigen un viraje en las políticas de seguridad pública.

Claro está que le dan duro y a la cabeza al Fiscal de Sinaloa

En una publicación emitida la noche de ayer por el periódico EL DEBATE, la sindicatura de Villa Unión perteneciente al municipio de Mazatlán, registro en menos de una hora, 19 muertos en dos hechos diferentes, donde en un evento elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno fueron protagonistas al abatir a 17 presuntos delincuentes en un enfrentamiento que duró poco menos de 50 minutos.

...Habrá que esperar que resuelven las autoridades y cuándo.

KM

También puedes leer