Le dicen "NO" senadores opositores a período extra para analizar revocación de mandato

México.- Los senadores de los partidos opositores a la Cuarta Transformación, adelantaron que no respaldarán un tercer período extraordinario de sesiones para que se avale el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo mes de marzo de 2022.

Por lo anterior, los legisladores de la Cámara Alta del Congreso de la Unión exhortaron a los morenistas y a sus partidos aliados que promuevan la legislación secundaria a partir del mes de septiembre, es decir, cuando de inicio la próxima Legislatura.

Senadores del PRI y Movimiento Ciudadano confirmaron Milenio que el autodenominado Bloque de Contención se encuentra firme y no otorgará su aval a la propuesta planteada por el morenista Ricardo Monreal Ávila, mismo que solicita llevar a cabo otro período extraordinario.

Sobre la negativa de las bancadas opositoras, la legisladora priista Claudia Ruiz Massieu consideró que debido a que el proceso de revocación de mandato necesita contar con un "amplio consenso político", la misma no debe analizarse "al vapor" durante un período extraordinario, sobre todo a semanas de que comience la nueva Legislatura.

No obstante, dejó en claro que el Revolucionario Institucional está dispuesto a analizar el asunto siempre y cuando se le de un "adecuado análisis técnico, jurídico y constitucional", por lo que previó que la ley de revocación de mandato puede salir para septiembre u octubre, teniendo el acuerdo de todos los grupos parlamentarios.

Por su parte, el senador emecista Dante Delgado recordó que el presidente López Obrador fue elegido para ocupar dicho cargo por espacio de 6 años, por lo que sostuvo que lo que se quiere es que se conserve en el poder durante el plazo establecido.

No obstante, precisó que el titular del Poder Ejecutivo debe enfocarse en sus funciones como jefe de Estado y no como "líder partidista", pidiendo, a la vez, que no le de importancia a las problemáticas con diversos actores de la sociedad.

Por otro lado, el senador perredista Miguel Ángel Mancera señaló que no vislumbra que haya condiciones para que se convoque a un tercer período extraordinario de sesiones con el objetivo de tratar la ley de revocación de mandato.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Mancera enfatizó que la ley secundaria debe tratarse sin prisa. Además, reveló que se ha puesto sobre la mesa realizar un parlamento abierto sobre la misma.

Las declaraciones de los senadores de oposición se dan después de que sostuvieran una reunión con el senador Ricardo Monreal Ávila, quien había adelantando que buscaría consensos con las otras bancadas para poder convocar a otro período extraordinario y abordar la ley secundaria de la revocación de mandato.