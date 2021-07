Le dio lástima: Luis Cárdenas Palomino e Israel Vallarta se encuentran en el Altiplano

Edomex.- El exjefe policiaco Luis Cárdenas Palomino, detenido y acusado de tortura, se encontró cara a cara con Israel Vallarta en el penal federal del Altiplano, en Estado de México, un encuentro insólito considerando que Vallarta es una de sus presuntas víctimas de hace más de 15 años.

Así lo informó lla esposa de Israel Vallarta, Mary Sainz, quien relató que ambos se encontraron en un pasillo del Altiplano, cuando Luis Cárdenas regresaba de una audiencia judicial y Vallarta iba hacia una diligencia.

La mujer aseguró que el exmando de la Policía Federal ni siquiera fue capaz de sostenerle la mirada a Israel Vallarta cuando se toparon, sino que agachó la cabeza.

Leer más: Hay indicios de participación: AMLO revela que Cárdenas Palomino podría haber torturado a Israel Vallarta

Cuando cruzaron miradas a distancia, lo que hizo el señor Palomino fue agachar la cabeza, la mirada", detalló Mary Sainz.

Vallarta le contó a su esposa que no fue rabia o rencor lo que sintió hacia Cárdenas Palomino al encontrárselo, sino que le dio lástima de verlo tan "acabado".

Israel me contó que lo vio mal, acabado y deprimido, que lejos de sentir rabia, coraje, le dio lástima".

La presunta victima del brazo derecho de Genaro García Luna incluso intervino en su defensa cuando algunos reclusos que conocen su historia comenzaron a gritarle mientras era llevado a su celda

Israel Vallarta les pidió que lo dejen en paz, pero añadió que Cárdenas Palomino todavía debe ver todo lo que les ha hecho pasar a muchos por hacerlos pasar como culpables, tal como le sucedió a él, que fue torturado para firmar una confesión que lo llevó a la cárcel sin que hasta ahora haya recibido un juicio.

"¡Déjenlo en paz! Ya vieron cómo está, cómo viene. Todavía le falta la oportunidad de ver todo lo que nos ha hecho pasar a muchas familias y a muchos calificados culpables", dijo Vallarta a los otros internos.

Así lucía Cárdenas Palomino al momento de su detención en Naucalpan, un drástico contraste con su habitual aspecto pulcro. Foto: FGR

Víctima y victimario

Vallarta fue detenido en 2005 junto a la francesa Florence Cassez acusados de secuestro. Su arresto fue un montaje organizado por Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, que incluso fue transmitido en Televisa y TV Azteca.

Mediante torturas ordenadas por el exjefe policiaco, fue obligado a firmar una confesión declarándose culpable de formar parte de un grupo de secuestradores llamado "Los Zodiaco".

Sin embargo, después de más de 15 años y pese a que Cassez recuperó su libertad por intervención de la Suprema Corte, Vallarta continúa a la espera de un juicio. Por tal motivo su esposa y familia mantienen un plantón desde más de 130 días en el Zócalo capitalino.

Luis Cárdenas, por su parte, se encuentra acusado del delito de tortura en modalidad de instigador y autor material, por lo que fue detenido el pasado 5 de julio en Naucalpan, Edomex, tras más de 9 meses prófugo de la justicia.

Según la orden de aprehensión librada por el juez, el exjefe policiaco ordenó que "les infligieran sufrimientos graves y psíquicos" a cuatro personas para obligarlos a declararse culpables. Entre las víctimas está Mario Vallarta, hermano de Israel.

Sin embargo, el excolaborador de García Luna también enfrenta acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos. Él y su exjefe habrían recibido sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa para brindarles protección, por lo que Cárdenas tiene una orden de captura con fines de extradición, que sólo podrá efectuarse una vez que cumpla su condena en México.

Florence Cassez e Israel Vallarta al momento de su arresto en el montaje de 2005. Foto: Especial

Cárdenas pudo haber torturado a Vallarta: AMLO

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves que hay indicios de que Cárdenas Palomino podría haber torturado a Israel Vallarta durante su detención transmitida en vivo por el noticiero de Carlos Loret de Mola.

AMLO recordó que en la grabación se escucha a Vallarta pedir que paren, mientras recibe golpes para ser sometido junto a Florence Cassez.

Leer más: No hemos podido bajar los homicidios pero no han aumentado: AMLO justifica falla en seguridad

"Él (Cárdenas) está acusado de tortura y hay indicios, no podemos decir que ya son pruebas contundentes, pero hay indicios de que este señor, Cárdenas Palomino, participó cuando la detención de Vallarta. Aparece en televisión, incluso lo recuerdo hasta se voltea él y dice: 'no me golpees' o 'no me pegues', algo así", relató el mandatario.

El caso del exmando de la PF será revvisado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la Suprema Corte cuando ocurrió el arresto de Vallarta y Cassez.