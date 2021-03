Le duele que lo exhibamos en Latinus: responde Loret de Mola a AMLO

México.- Luego de que una investigación periodística reveló la red de políticos y empresas que están detrás de Latinus, el comunicador estrella de la plataforma, Carlos Loret de Mola, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por confirmar la información.

A través de su cuenta de Twitter, Loret de Mola no tardó en reaccionar a las declaraciones de AMLO de este martes, asegurando que lo que "le duele mucho" al presidente es el trabajo periodístico de Latinus, donde se han exhibido presuntos actos de corrupción de personajes ligados a él, como Pío López Obrador, Felipa Obrador y Manuel Bartlett.

Sin mencionar nada sobre los intereses y nombres implicados en el financiamiento de Latinus, Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin, hijo y yerno del priista Roberto Madrazo, el reportero aseguró que ante las "amenazas" del mandatario él y su equipo responden con "periodismo".

Le duele mucho @latinus_us. Le duele que lo exhibamos. Le duelen el vídeo de Pío, los contratos de Felipa, las casas de Bartlett. Frente a sus amenazas, insultos, intimidaciones y elucubraciones, nosotros hacemos periodismo. Sencillamente periodismo", escribió Loret.

Y es que AMLO confirmó en la Mañanera de este martes que él ya sabía que su rival político de hace décadas, Roberto Madrazo, está vinculado a Latinus a través de su hijo y yerno, quienes financian el proyecto.

También confirmó lo ya expuesto por el periodista Álvaro Delgado: que además de los familiares de Madrazo están en Latinus personas cercanas al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, así como a la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi.

Sí tenía información (que Madrazo estaba detrás de Latinus), no él sino familiares de él, como persona vinculadas al gobernador de Michoacán y a quien fue subsecretaria de Relaciones (Exteriores) en el gobierno de Vicente Fox, tenía yo la información", dijo AMLO.

Sin embargo, el presidente aseguró que el gobierno federal no reveló dicha información en su momento porque no les corresponde, bajo el argumento de que ya no existe la persecución ni el espionaje a la oposición.

Los nombres detrás de Latinus

De acuerdo con la investigación de Álvaro Delgado publicada en Sin Embargo, Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola son las principales figuras de poder en Latinus, en cuya red también participan Patricia Olamendi, su hijo Miguel Alonso y el secretario particular del gobernador de Michoacán, Marco Antonio Estrada Castilleja.

El periodista también señala que el hijo y el yerno de Roberto Madrazo han obtenido contratos millonarios con el gobierno de Silvano Aureoles, además de poseer una serie de empresas que financian a Latinus y cuyas cuentas no están claras ante la Secretaría de Hacienda.

Curiosamente, al cuestionar al propio Madrazo Rojas sobre su participación y la de Nickin en Latinus, el exdiputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha negado rotundamente cualquier vínculo, e incluso desconoció la empresa Digital Beacon Programatic Services S.A. de C.V., pese a que Hacienda detectó numerosos movimientos financieros entre él y Nickin vinculados a esa empresa desde el 2020.

Este complejo amasijo político y empresarial detrás de Latinus, que ahora tiene como estrellas a Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo ("Brozo"), pone en entredicho la propia carta de presentación de la plataforma, que aseguraba no tener ningún tipo de vínculo político.