"Le encantaba el dinero": Lozoya afirma que Peña Nieto le ordenó sobornar a Ricardo Anaya

México.- El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto le ordenó personalmente pagar a Ricardo Anaya Cortés el soborno para que los diputados del PAN votaran a favor de la reforma energética.

En su intento de acceder al criterio de oportunidad de la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio Lozoya declaró que Peña Nieto le dijo que consideraba a Ricardo Anaya "un aliado natural" para aprobar la reforma energética, ya que "le encantaba el dinero". Esto presuntamente ocurrió durante un encuentro realizado en la casa Adolfo López Mateos de Los Pinos, en enero de 2014.

"Encontrándonos Enrique Peña Nieto y yo en el primer piso de dicha casa, el entonces Presidente de la República me pidió resolver 'el pago pendiente a Ricardo Anaya Cortés por su voto favorable a la reforma constitucional' (...) Me comentó que Anaya era un aliado natural para la aprobación de las reformas, en particular la energética, porque 'le encantaba el dinero'", dijo Lozoya.

De acuerdo con el diario Milenio, la declaración del exdirector de Pemex figura en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, que forma parte de una ampliación de la denuncia que hizo en agosto de 2020 ante la FGR.

Según el exfuncionario, durante esa reunión Peña Nieto le aseguró que Ricardo Anaya se había "comprometido" a aprobar las leyes secundarias de la reforma energética, pero que para eso había que pagarle, "porque los del PAN no daban paso sin huarache".

Debido a que Anaya "se llevaba pésimo" con los senadores del PAN, pese a ser de su mismo partido, el priista le advirtió a Lozoya que había que "sobornar por separado" para que todos dieran su voto a favor.

Emilio Lozoya también afirmó que Ricardo Anaya amenazó con organizar a la bancada panista para "echar abajo" la reforma energética "si no se le cumplía", es decir, si no le daba "más dinero".

Tanto Peña Nieto como Anaya, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y los legisladores del PAN supuestamente "pactaron sobornos" a cambio de votos en el Congreso de la Unión, lo que idearon de forma conjunta para obtener "beneficios ilegales", sostiene Lozoya Austin, que además dice ser víctima de extorsiones para brindar su apoyo a la estructura de corrupción.

"Esto me parece sorprendente, ya que Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, Ricardo Anaya Cortés y los senadores del PAN confabularon y pactaron sobornos a cambio de votos (...) Yo fui presionado, extorsionado y acusado de corruptelas, cuando ellos fueron quienes lo pactaron, quienes se beneficiaron y quienes operaron como un aparato de Estado organizado con fines de corrupción", declaró el exfuncionario.

En su declaración, Lozoya reconoció que decidió revelar dichas acusaciones contra el expresidente y el excandidato presidencial con el fin que la FGR le otorgue un criterio de oportunidad para ser liberado de prisión, pues cabe recordar que desde noviembre de 2021 se encuentra en el Reclusorio Norte acusado de los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.

Abogado de Anaya responde

Tras darse a conocer la acusación contra Ricardo Anaya, el abogado del panista, Eduardo Aguilar, calificó como una mentira "más de su larga lista" los señalamientos de Lozoya.

La defensa de Anaya sostiene que "ya nadie le cree a Lozoya", pues no ha presentado ninguna evidencia de las numerosas acusaciones que ha hecho contra actores políticos e incluso están llenas de "contradicciones".

"Ni en su denuncia ni en sus ampliaciones ha presentado pruebas de sus dichos, y esta afirmación, como se podrán dar cuenta, no tiene ni sustento ni prueba alguna", aseveró el letrado.

Eduardo Aguilar subrayó que en el momento en que presuntamente se realizaron los sobornos Ricardo Anaya ni siquiera era legislador, por lo que considera que Lozoya únicamente está intentando "negociar con la Fiscalía para eludir la responsabilidad de los delitos que ya confesó que cometió" por actos de corrupción.