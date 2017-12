Le llueven críticas a Fiscal por no comparecer

Sinaloa.- El hecho de que el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, no se presentara a comparecer el día de ayer en el Congreso del Estado por el caso del periodista asesinado Javier Arturo Valdez Cárdenas, envía un mensaje negativo, tanto para el Poder Legislativo como para la ciudadanía en general.

La justificación que sostuvo el titular de la dependencia fue que debido a que los detalles de la investigación en el caso no pueden hacerse públicos, optó por enviar al Congreso del Estado un documento en donde se abordan los avances del mismo, y desistió de acudir de manera personal a comparecer el día de ayer que se le había citado a las 10:00 horas.

Crítica

Como un mensaje totalmente equivocado y una mala señal hacia la ciudadanía, así calificó el diputado del Partido Acción Nacional Roberto Cruz Castro la decisión tomada por el fiscal general de no asistir al Congreso, ya que, aunque no es un ilegalidad, es una equivocación de su parte, porque este es un tema altamente sensible, tanto para los medios de comunicación como para los familiares de Javier Valdez y para la sociedad en general, por lo que debió dar la cara y someterse a las preguntas o a las dudas que hubiera habido por parte de los legisladores.

Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General de Justicia en Sinaloa.

«En una comunicación unilateral en un documento escrito ahí no hay oportunidad del diálogo, de intercambiar puntos de vista, de hacer preguntas o de algún comentario de aclaración para los diputados y para los medios de comunicación porque la sociedad quiere un esclarecimiento de la verdad», puntualizó.

Lo que también —dijo— puede dar pie a que la ciudadanía interprete, tal vez de manera errónea, su ausencia el día de ayer en el Palacio Legislativo como una posible escapatoria a dar la cara a la gente y esclarecer los puntos claves de este caso tan sonado y tan dolido por la sociedad.

La diputada y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Emma Karina Millán Bueno, informó que fue el presidente de la Mesa, Víctor Antonio Corrales Burgueño, quien recibió la notificación, mismo que será valorado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el día de hoy para verificar los detalles, ya que —señaló— en caso de que la naturaleza de la investigación en este caso impida dar detalles, ganaría la parte jurídica, pero la parte presencial es la que será valorada por parte de las autoridades del mimo Poder Legislativo.

Comentó:

«Es lo que se va a valorar el día de mañana, si satisface o no, al Poder Legislativo la respuesta del mismo fiscal. La contestación que él da, da respuesta puntual a la solicitud que se le hizo y sin dar datos específicos secretos de la investigación da argumentos del proceso de la misma».

Por su parte, los legisladores de Morena en el Congreso reprobaron la acción que tomó Ríos Estavillo de no presentarse ante los diputados, ya que esto correspondía a un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, pues le solicitaron de manera directa que no se oculte más detrás de su escritorio ni justifique la ineficiencia y la falta de resultados que hasta ahora ha dado en la dependencia, así como reiteraron la petición de que, en caso de que no pueda más con el cargo, presente su renuncia.

Justificación

Marco Osuna Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, señaló que debido a que es una opción a la que el fiscal puede recurrir, ya sea acudir de manera presencial a comparecer o enviarlo de manera escrita, él optó por la segunda, con lo que está cumpliendo con lo marcado en la ley, y se dijo ser respetuoso de dicha decisión, aunque señaló que el documento se va a someter a revisión por parte de los legisladores para valorar si es necesario que se le vuelva a llamar a aclarar ciertas dudas u observaciones que de ahí puedan llegar a surgir.

Diputados locales en sesiones del Congreso. Foto: EL DEBATE.

En cuanto a la señal que se envía por parte del funcionario al no haber atendido de manera personal y someterse a preguntas por parte de los diputados, el priista dijo que en caso de que él decidiera hacerlo de esta manera, sus motivos tendrá y deberá ser la Jucopo quien lo analice.

Era el día de ayer domingo a las 10:00 horas la cita a reunirse con los diputados para escuchar y cuestionar a Ríos Estavillo sobre el caso del periodista fallecido, pero a esa hora el Congreso lució desolado, los portones se mantuvieron cerrados y la presencia de personas era casi nula, solamente algunos guardias de seguridad se observaron en el lugar.

Las voces

Para este año hubo una transición de Procuraduría General a Fiscalía General; sin embargo, no se ha sentido un cambio profundo en las investigaciones, afirmó el presidente de Canaco en Culiacán, Octavio Crespo:

«La verdad que nuestras expectativas eran mayores de lo que hemos visto, pues ya terminó el año y no hemos visto resultados». Además, agregó que no se investiga de manera más expedita ni rápida.

Aunque la Fiscalía General del Estado ha realizado los mejores intentos por reducir los índices de violencia en el estado, no han sido suficientes, afirmó la presidenta de la Cámara de la Industria de Alimentos Condimentados (Canirac) Culiacán, Mariel López.

«Ocupamos que se reflejen los resultados para que la ciudadanía pueda salir a la calle sin temores». Los números tienen que mostrarse.

Juan José Ríos Estavillo Foto: EL DEBATE

La Fiscalía General del Estado se encuentra en una situación no aceptable por la sociedad en Sinaloa, reveló el defensor de derechos humanos Luis Rosales.

Asimismo, señaló que la persecución y la investigación de los delitos no ha sido acorde a los tiempos, en donde en delitos de alto impacto no se ha visto rendimiento beneficioso para la sociedad.

«Vemos un papel gris, donde no ha habido voluntad para satisfacer a la sociedad».

Para María Isabel Cruz, titular de la organización Sabuesos Guerreras, está muy mal que el fiscal no haya acudido a dar la cara en la comparecencia.

Indicó que ante los pobres resultados que ha dado lo que debe hacer es renunciar, irse de la dependencia, en donde a su ver está percibiendo un sueldo gratis. En lo que se refiere a personas desaparecidas, dijo que no hay avances ni resultados pese al dolor de las familias.