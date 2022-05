"Le mamaría una dictadura": Chumel Torres sobre AMLO por respaldar a Cuba, Venezuela y Nicaragua

México.- El youtuber Chumel Torres aseguró que a AMLO le gustaría una dictadura, criticando al presidente por su respaldo a Cuba, Venezuela y Nicaragua al negarse a acudir a la Cumbre de las Amércias si Estados Unidos no los invita.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Chumel Torres compartió el anuncio que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo en La Mañanera del 10 de mayo de 2022, cuando advirtió que no asistiría a la Cumbre de las Américas si el gobierno de USA excluye a esos tres países.

El conductor de El Pulso de la República advirtió que el mensaje de AMLO con esa postura "está bien claro", ya que sostiene que al presidente de México "le mamaría una dictadura" por su respaldo a Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos mandatarios han sido tachados de "dictadores".

"AMLO no quiere ir a la Cumbre de las Américas porque no van a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El mensaje está bien claro, le mamaría una dictadura. Se dice y no pasa nada", escribió Chumel Torres sobre AMLO.

No es la primera vez que el influencer llama "dictador" al presidente López Obrador. En noviembre de 2021, estalló contra el mandatario por el decreto que declaró las megaobras de la 4T como asuntos de interés público y "seguridad nacional".

"AMLO declara todos sus proyectos de infraestructura como materia de 'seguridad nacional'. Lo cual quiere decir que ya nadie puede investigar nada de nada. Ahí está su dictador. A la otra vean los debates antes de votar porfis", aseveró Chumel por el decreto de AMLO.

Chumel Torres aseguró que a AMLO "le mamaría una dictadura" por su respaldo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Foto: Twitter

Jorge Berry exige repudio a AMLO

Los comentarios de Chumel Torres no fueron las únicas críticas contra el presidente López Obrador por su respaldo a Cuba, pues el periodista Jorge Berry, columnista de El Financiero, también arremetió contra el mandatario tras su anuncio de que médicos cubanos serán contratados en México.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Jorge Berry exigió que todos los mexicanos deben repudiar a AMLO, a quien acusó de querer imponer el "modelo cubano" en México.

"Si lo que López Obrador quiere es imponer en México el modelo cubano, todos, TODOS los mexicanos debemos repudiarlo. Queremos seguir siendo libres", manifestó el periodista.

Además, criticó el anuncio de AMLO sobre la contratación de 500 médicos cubanos para hacer frente al déficit en los hospitales del país, pues sostiene que se trata de "un mecanismo para enviar recursos a una dictadura".

A principios de abril, Berry advirtió que México se encamina a un "pleito peligroso" con Estados Unidos por el empeño de AMLO en sacar adelante su reforma eléctrica pese al descontento de USA, aunque finalmente la iniciativa fue frenada por legisladores de la oposición.