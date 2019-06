Le piden a AMLO actuar como presidente, no como candidato

México.- A través de Twitter, Claudia Lizaldi le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se comporte como un presidente y no como un candidato.

Lo anterior tiene que ver con las últimas declaraciones que protagonizaron la actriz Susana Zabaleta y el ex presidente de México, Vicente Fox respecto a sentirse decepcionados por las acciones que AMLO ha realizado en favor de México.

La también modelo, aseguró que ella no se siente decepcionada, y que por el amor que le tiene a México es que hace el llamado de Andrés Manuel López Obrador actué como presidente y no como candidato.

"Quiero al candidato que aprendió a escuchar de Presidente y no a un Presidente (Al que he apoyado) que siga de candidato, no es mucho pedir, se puede y se NECESITA".

Asimismo compartió la captura de un tuit del político que dice "La Cuarta Transformación significa garantizar el derecho a disentir". Ésto como prevención de quien se pudiera ofender por sus comentarios. "Lean y por favor disientan si quieren".

"No estoy decepcionada y quiero, porque AMOOOO a México, no estarlo; de eso a que no diga lo que pienso (Lo escriba) porque tuiterlandia se va a ofender JA! dejaría de haber pasado por tantas, estoy vacunada VS los insultos tuiteros LEAN y por favor DISIENTAN si quieren...".

En días pasado Susana Zabaleta pidió disculpas a los mexicanos por confiar en el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La actriz compartió un fragmento de una columna que escribió el periodista Sergio Sarmiento para el diario Reforma. En dicha columna el comunicador señaló: “después del triunfo de AMLO, la cantante y actriz Susana Zavaleta declaró entusiasmada: 'yo creo que a la cultura nos va a ayudar muchísimo y ahora sí hay lana por fin, después de no sé cuántos miles de sexenios. Ahora sí hay lana para la cultura…¡Vete a volar, Gaviota!’. Parece que se equivocó”.

Por su parte Vicente Fox también se pronunció y realizó un llamado a los mexicanos de "corregir" y "restaurar equilibrio de poderes".

"No estás sola Susana, todos los Mexicanos nos equivocamos con AMLO. Es hora de corregir y ponerle riendas al caballo desbocado. 2021, ganarle el congreso y restaurar equilibrio de poderes", dice el tuit.