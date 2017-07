Le ponen un alto a Pucheta, ¿qué dijo ahora?

Mazatlán.- Medios de comunicación de Mazatlán exigieron al alcalde Fernando Pucheta Sánchez respeto al trabajo que realizan como profesionales, pues los últimos eventos el munícipe se ha dedicado a ofender a los reporteros o reclamarles lo que escriben frente a decenas de ciudadanos.



"Le pido respeto para nuestro trabajo porque solamente hacemos", expresó una reportera de medio impreso encargada de cubrir el Ayuntamiento.



En respuesta, Pucheta Sánchez aseguró que el respeto siempre lo ha brindado.

Dijo:



"Quizá no compartimos la forma de respuesta pero yo de ninguna manera he agredido a nadie, mi forma de ser es como tal y si existe una situación de esa naturaleza antepongo una disculpa pero no pasa".