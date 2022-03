Le preguntan a AMLO sobre Julio Scherer y Gertz Manero y termina hablando de la tortilla: Carlos Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola ironizo sobre la respuesta de AMLO al ser cuestionado sobre el conflicto entre su exconsejero jurídico, Julio Scherer Ibarra y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

El presentador de Latinus, Loret de Mola, destacó que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, haya respondido sobre el tema con asuntos relacionados a la tortilla y los tlacoyos, comida típica mexicana.

“Le preguntaron al presidente sobre su fiscal y ex consejero jurídico, @lopezobrador_ terminó hablando de la tortilla, los tlacoyos y sus propiedades orgánicas”, destacó Loret de Mola en su cuenta de Twitter.

En la publicación en redes sociales, Carlos Loret agregó una nota del medio Latinus, donde AMLO se negó a opinar sobre el conflicto entre sus dos funcionarios, a quienes ha destacado como personas honestas y de su confianza, pese al caso de influyentismo del que se acusa.

“Nosotros no nos vamos a meter en eso, no voy yo a pronunciarme, es un asunto que tiene que ver con denuncias públicas, si acaso, y lo amerita las circunstancias, es cosa de las agencias del Ministerio Público y de juzgados. No me voy a meter en eso, tengo otras cosas que considero más importantes, mucho más importantes, nosotros tenemos como objetivo la transformación del país”, pronunció el presidente.

Loret de Mola/Twitter

Andrés Manuel indicó que este asunto le importaba mucho “a los de arriba”, por lo que desconocían lo que era el verdadero México, asegurando que esta era la razón por la que una señora vendiendo tlayudas en el AIFA era de gran indignación.

En este sentido, y sin cambiar de tema a la pegunta, AMLO trajo a colación los nutrientes que aportan los platillos típicos de México como las tlayudas.

“Lo más nutritivo, son carbohidratos, proteínas y vitaminas y los nutriólogos saben de eso, es la combinación. Porque es el maíz, el maíz es carbohidrato; el frijol es proteína y le ponen salsa y el queso, que también es proteína. Las salsas. De veras que los fifís”, mencionó.

El conflicto entre Scherer y Gertz Manero subió de tono en los recientes días cuando el exconsejero jurídico señaló en Proceso a la exsecretaria de Gobernación de estar inmiscuida en el caso del fiscal general, quien busca condenar a su excuñada y su hija por el homicidio de su hermano.