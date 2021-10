¡Le suplicó de rodillas! Ignora Merary Villegas a madre que pide medicinas para su hijo con cáncer

México.- "Los Niños necesitan quimios(...)ayúdenos diputada, por favor", fueron palabras que madres de niños con cáncer repetían a la legisladora de Morena Merary Villegas antes de que diera la espalda a una mujer implorándole de rodillas.

Todo lo anterior fue captado dentro de la Cámara de Diputados en un video que desató polémica por la frialdad que tuvo la funcionaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el clip se observa a la representante de Sinaloa en el Congreso de la Unión conversar con madres de niños con cáncer, quienes entraron al recinto a solicitar medicamentos necesarios para el tratamiento.

Las mujeres solo pedían ayuda para que los infantes continuaran gozando la vida, pero Merary Villegas se limitó a responder los ruegos con un seco y falto de argumentos: "se está haciendo todo".

Ante esto, una de las madres de niños enfermos se pronunció con las siguientes palabras: "en la actualidad los niños necesitan quimios (quimioterapias)", frase que la sinaloense respondió con "por supuesto, y vamos a ver por los niños".

Fue entonces que otra de las mujeres presentes se puso literalmente de rodillas y con la voz entrecortada dijo: "mi hijo no tiene medicamentos", al momento que intentó entregarle algunos papeles que comprobaban su versión.

Este acto aparentemente desagradó a Merary Villegas, quien dio la media vuelta y dejó a la mujer suplicando de rodillas en el piso de la Cámara de Diputados.

Se alcanzó a escuchar que la legisladora por Morena repitió "no, no, no", aunque el audio en ese momento dejó de ser bueno.

Otra persona presente en el sitio acusó a la madre, que ya se había puesto de pie, de hacer "teatro", sin embargo la respuesta fue clara: "no tiene hormona de crecimiento, no la tiene".

Leer más: ¿Qué tienen en común Felipe Calderón y Salinas de Gortari, expresidentes de México?

Incluso, la madre que previamente se había arrodillado intentó seguir a Merary Villegas para darle los documentos y decir visiblemente afectada "no es teatro". En ese momento una voz masculina le pidió retirarse del Congreso.