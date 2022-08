"Le vamos a seguir": Loret de Mola responde a AMLO por decir que él y Brozo le dan "flojera"

México.- El periodista Carlos Loret de Mola respondió al presidente AMLO por decir que él y Brozo le dan "flojera" con sus programas de ataques contra la 4T, pues asegura que "no engañan" a nadie.

Luego de que Andrés Manuel López Obrador criticó desde La Mañanera del 25 de agosto a Loret de Mola y Brozo, el periodista de Latinus le advirtió al presidente que van a "seguir así", criticando a la 4T en sus programas, y hasta aprovechó para promocionar el episodio más reciente.

"No se preocupe, presidente, Brozo y yo le vamos a seguir así. Vean aquí el programa de Latinus que irritó a López Obrador esta mañana", escribió Loret de Mola en respuesta a AMLO.

Loret respondió así a AMLO por decir que él y Brozo le dan "flojera". Imagen: Twitter

¿Qué dijo AMLO sobre Loret de Mola?

Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que Loret de Mola y Brozo le dan "flojera" con sus programas contra la 4T, en los cuales intentan transmitir una imagen de ingobernabilidad en México.

El mandatario federal criticó que los opositores utilizan "carros en llamas" como escenario en su programa, en alusión al episodio 52 del programa 'Brozo y Loret' transmitido en Latinus.

AMLO consideró que Loret de Mola y Brozo ya no son capaces de engañar a la opinión pública nacional y extranjera, pues todos saben que sus programas son parte de la "campaña de desprestigio del conservadurismo" contra la 4T.

"¿No ven cómo Loret de Mola y Brozo hacen sus programas y tienen como escenario carros en llamas? Pero no funciona nada de eso, nada absolutamente, porque no engañan afuera y mucho menos en México. Es parte de la campaña de desprestigio del conservadurismo, pero ya hasta me dan flojera", dijo AMLO.

Sin embargo, el presidente reconoció que el periodista y el comediante de la oposición "se están portando muy bien", por lo que deseó que "ojalá y sigan así", lo que le valió la respuesta de Carlos Loret.

En el episodio más reciente de su programa, Loret y Brozo se burlaron de la estrategia de seguridad del gobierno de AMLO tras los recientes hechos violentos registrados en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, que evidencian la crisis de violencia que vive México.