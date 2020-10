Legisladoras de Morena piden a Cámara de Diputados que investigue a Muñoz Ledo por acoso

Ciudad de México.- Un grupo de legisladoras de Morena solicitaron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de la Cámara de Diputados que realice una investigación de hechos en contra de su homólogo Porfirio Muñoz Ledo, por las acusaciones de presunto acoso a varias mujeres, de las cuales, aseguraron se tienen videos de las testimoniales y pruebas de las víctimas.

En conferencia de prensa en el recinto de San Lázaro, en donde estuvieron presentes varios diputados, hacen público su solidaridad y "creemos que las denuncias hechas por esas jóvenes son ciertas hablan de violencia, de abuso machista y no sabemos que más", agrega la diputada Ángeles Huerta que encabeza a las legisladoras de Morena.

Externaron que "queremos decir que no dejamos de preocuparnos por los graves señalamientos que se han hecho en contra de Muñoz Ledo y dijo que ahí hay mujeres reales y hay videos con testimonios, mujeres que cuentan sus historias y creemos que esas mujeres tienen que ser escuchadas y tienen que ser atendidas", precisa.

Enfatizaron que no respaldan al aspirante a la presidencia de Morena y dicen: "Nosotros estamos al lado de las víctimas y esta sociedad no puede seguir cerrando los ojos a la evidencia que hay sobre sobre el tema del abuso. Se trata de que todos entendamos que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al que pertenecemos las que estamos aquí mujeres y hombres comprometidos con la transformación estamos con el derecho de las mujeres".

En su mensaje afirma que "no podemos cerrar los ojos y los oídos a tan fuertes demandas, no justificamos un abuso, solamente decimos que no es posible que se siga pretendiendo poner una cortina de humo con acusaciones falsas y sin fundamento, solamente porque se quiere evadir y enfrentar estas denuncias".

Huerta asegura que las denuncias de presunto acoso "son de mujeres de carne y hueso que han hecho denuncias concretas que tienen que ver con el abuso y acoso de parte de Porfirio Muñoz Ledo".

Cuestionaron la falta de apoyo de los medios de comunicación y de la sociedad a estas mujeres, porque dijo la morenista que en un país democrático, una acusación de este tipo estaría en la primera plana de todos los periódicos, en el cual jóvenes que han dicho con toda claridad afuera de las instalaciones de Morena en la Ciudad de México, que ellas no quieren que una persona que ejerce abuso y acoso sea quien presida este partido político.

La legisladora adelantó que presentarán una petición a la Comisión de Honor y Justicia para que se investigue profundamente las denuncias que se hicieron en contra en contra del diputado Muñoz Ledo y se les dé seguimiento en las instancias correspondientes.

En cuanto a las denuncias de Muñoz Ledo a Mario Delgado, también aspirante a la dirigencia nacional de Morena, consideraron que son una cortina de humo para ocultar el verdadero asunto que es el acoso a mujeres.

Acusan al fundador del PRD de que "no está a favor del proyecto de la Cuarta Transformación y se ha enfrentando directamente diciéndonos lacayos a quienes votamos por las propuestas legislativas de nuestro gobierno. Ha estado aquí enfrentándose y manifestándose en contra de Andrés Manuel López Obrador o del proyecto de gobierno, no le podemos darle ningún respaldo".

Este grupo de diputadas federales se comprometieron a dar acompañamiento a las víctimas de presunto acoso del político de 87 años y serán apoyadas ante las autoridades competentes.

Además, piden a Muñoz Ledo que se responsabilice por las diversas acusaciones sobre presunto acoso que se tiene en su contra, concluyen.