Legisladoras ven insuficiente Ley de Amnistía en casos de aborto 

CIUDAD DE MÉXICO.-Legisladoras y representantes de organizaciones civiles aseguraron que la Ley de Amnistía impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no beneficiará a las mujeres que han interrumpido un embarazo, ya que su impacto será federal en donde sólo 15 mujeres son procesadas por esta práctica.



Durante el foro Pañuelazo y Parlamento Abierto por el Aborto Seguro, Gratuito y Legal en San Lázaro, la diputada de Morena, Lorena Villavicencio, calificó la iniciativa como una concesión al Partido Acción Nacional, el cual ha expresado preocupación por las mujeres encarceladas por abortar, pero no ha asumido una postura clara respecto a cómo evitar su criminalización.

"Pienso que la amnistía es una concesión que se le está generando, y lo digo con mucha responsabilidad, al Partido Acción Nacional. ¿Por qué? Porque el PAN ha estado haciendo algunas declaraciones de que está en contra de que las mujeres estén en prisión; sin embargo, nunca ha asumido una postura clara sobre cómo logra r la no criminalización si está considerado como un delito el aborto (...) la única salida que yo veo a esta posición es, justamente, el tema de la amnistía", indicó.

La legisladora dijo que la iniciativa del Presidente es insuficiente para beneficiar a las mujeres encarceladas por interrumpir un embarazo; no obstante, llamó a aprovechar el mensaje enviado por éste al proponer la amnistía para estos casos.



"Lo tenemos que aprovechar para exigirle al Gobierno federal que asuma una posición clara respecto a la despenalización del aborto; si ya está reconociendo que es un delito que no debería de existir y en virtud de ello generó la Ley de Amnistía, es muy importante entonces que se dé una postura clara por parte del Gobierno federal", señaló.

¡No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que sigan pesando argumentos de carácter religioso sobre decisiones públicas. Tenemos un principio de laicidad!



Villavicencio consideró que sí hay condiciones para avanzar en el tema de la despenalización del aborto en la actual Legislatura, pero advirtió que éste será acotado, ante señales como las enviadas por el Senado de la República, que recientemente aprobó la objeción de conciencia para el personal médico.



Pascale Brennan, representante de la organización civil REDefine, señaló que la iniciativa de Ley de Amnistía no tendrá impacto a nivel estatal, ámbito en el que se encuentra el mayor número de mujeres detenidas.



"Esa iniciativa de amnistía realmente no quita que sigua siendo criminalizado el aborto, es importante entender eso, es importante entender que es una iniciativa que sólo tiene un impacto a nivel federal, las mujeres que están siendo juzgadas en tribunales estatales no van a ver ningún cambio en ellas, y la mayoría de las mujeres, sino todas, están juzgadas a nivel estatal", expuso.



Por su parte, Daniela Tejeda, coordinadora del Fondo María, dijo que la amnistía planteada por el Presidente es una medida insuficiente, ya que hasta 2016, no había mujeres encarceladas a nivel federal por aborto.



La activista cuestionó el mensaje enviado con la iniciativa, ya que el aborto no es algo que deba ser perdonado por el Estado.



"La amnistía es una medida que no está tomando en cuenta lo simbólico. No hay nada que perdonar; sabemos que no nos tienen que perdonar absolutamente nada, ni desde el Estado ni desde la sociedad", agregó.



Sofía Alessio-Robles, del Instituto Simone de Beauvoir, aplaudió que la iniciativa busque liberar a mujeres detenidas por aborto; no obstante, advirtió que únicamente su despenalización detendrá la criminalización de mujeres que interrumpen un embarazo.



La penalista Ana Suárez dijo que el ámbito de acción de la Ley de Amnistía propuesta por el Ejecutivo federal aplicaría en sólo 15 casos que actualmente procesa la Fiscalía General de la República.



La perredista Guadalupe Almaguer informó que actualmente las defunciones por aborto son la cuarta causa de muerte materna.



Agregó que se tiene registro de 3 mil 22 mujeres en todo el País encarceladas; en contraste, no hay datos de hombres presos por obligarlas a abortar.



La diputada llamó a las mujeres a insistir en el Estado laico, ya que iniciativas como la Cartilla Moral son lesivas para ellas.